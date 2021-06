El pequeño detalle por el que podrías estar pagando hasta 60 euros más de la cuenta al año

Ahora que se ha incrementado el precio en la factura de la luz algunas personas están empezando a fijarse más en su consumo eléctrico para buscar pequeños gestos con los que intentar pagar lo menos posible a final de mes, pero hay un detalle que seguramente no estás teniendo en cuenta y que podría estar costándote hasta 60 euros al mes.

Se trata del uso de los dispositivos y cargadores en 'stand by', el llamado consumo fantasma. Si eres de los que deja siempre el cargador del móvil enchufado aunque no esté cargando o el piloto de la televisión encendido para poder encenderla pulsando un simple botón te interesará saber este dato que han revelado en el Twitch de la Cadena SER Celia Durán, experta en comparación de facturas de la luz de Rastreador.com y Quique Moyano, trabajador de Power Electronics y experto en consumo eléctrico.

Lo que cuesta dejar los cargadores enchufados

Ambos han indicado que, al contrario de lo que se pueda pensar, dejar los electrodomésticos o cargadores en 'stand by' tienen un incremento en tu factura de la luz, y al final todo suma. "Es una energía que puedes pensar que no es mucho, pero al final la estamos pagando para nada, porque no la estamos utilizando", ha explicado Durán, un problema que se soluciona con un pequeño gesto.

De hecho, la comparadora de Rastreator ha indicado que esa práctica puede costarte hasta 60 euros al año, es decir, 5 euros al mes. Una cifra que, a priori, puedes pensar que no tiene importancia, pero como decimos, todo suma, y si te acostumbras a desconectar estos dispositivos, un pequeño gesto que no te va a suponer ningún esfuerzo, ayudarás a reducir el precio de tu factura y contribuirás a un consumo eléctrico responsable.

Un truco para comprobar ese exceso de consumo

Además, hay un truco muy sencillo para que compruebes tú mismo el consumo de más que están haciendo estos aparatos en tu hogar. Como ha recomendado el trabajador de Power Electronics, un día que vayas a salir de casa, deja todo enchufado como lo haces habitualmente, comprueba en el lugar donde tienes el contador de tu casa en qué punto se encuentra y anótalo.

Cuando vuelvas a tu hogar vuelve a comprobar el contador y verás cuanta energía se ha consumido mientras tú no estabas en casa. Cierto es, como indica Moyano, que hay algunos electrodomésticos como el frigorífico que no puedes desconectar, pero aquellos que estén conectados y no estén haciendo ningún uso, como son estos cargadores enchufados o lámparas que no se están utilizando siguen consumiendo una energía que es totalmente prescindible.

Ahora que ya sabes lo que ocurre si mantienes estas prácticas, intenta poco a poco ir transformándolas para no solo notarlo en tu bolsillo, sino también en el medio-ambiente. En el siguiente vídeo encontrarás más información sobre este consumo fantasma. Y si quieres saber más trucos para ahorrar en tu factura de la luz, no te pierdas la entrevista completa.