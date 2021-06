Esto es lo que debes hacer para que no te hackeen el móvil cuando te conectas a una red WiFi pública

Cada vez es más habitual encontrar redes WiFi públicas en hoteles, centros comerciales, restaurantes, comercios y ya incluso en el transporte público. ¿Quién no se ha llevado una alegría cuando ha descubierto que había WiFi gratuita en el tren o el autobús en el que viajaba, o al llegar a un restaurante?

A pesar de las alegrías que has empezado a llevarte con esta introducción del WiFi gratuito en varios espacios públicos, hay un aspecto al que no le habías prestado atención y podía costarte muy caro. Y es que, estos espacios que debilitan la seguridad de tu móvil, son todo un caramelo para los ciberdelincuentes.

Cómo funciona el hacker en una red WiFi pública

La Guardia Civil ha sido quien ha alertado en su página de Twitter sobre este peligro al que pueden exponerse los usuarios cuando utilizan una red WiFi pública, y han dado algunos consejos para evitar que esto ocurra y proteger nuestros datos.

Toma medidas de seguridad cuando uses las redes #wifipúblicas.



Si no lo haces podrías acabar siendo monitorizado por un #ciberdelincuente, perdiendo toda tu #privacidad y tus datos.



— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 10, 2021

Según explica la Oficina de Seguridad del Internauta, estos ataques son conocidos con el nombre de 'man in the middle', que hace referencia a la situación en la que un delincuente se mete en medio de una comunicación online para espiar a los interlocutores o hacerse pasar por uno de ellos gracias a esta conexión compartida.

El modus operandi que siguen es el siguiente: crean una red WiFi falsa, con el mismo nombre o uno muy similar al de una red pública cercana. Si una persona se ha conectado antes a esta red, lo hará automáticamente sin comprobar que no es en realidad la que suele frecuentar. Como explican en la web, el usuario al conectarse a la red no notará ninguna diferencia y navegará sin sospechar que está siendo víctima de un ciberataque.

Podrían suplantarte la identidad y robar tu información

Es en ese momento en el que el hacker podrá monitorizar tu actividad, y podrá acceder y recopilar toda la información de navegación que contengas, como datos bancarios, cuentas de correo, redes sociales, etc. La gravedad puede llegar incluso a que suplante tu identidad, ya sea para conseguir beneficios económicos o para dañar a otras personas haciéndose pasar por ti.

Existen otras formas también por las que el ciberatacante puede robar tu información, con la técnica 'man in the browser', que es cuando el delincuente infecta tu navegador con un malware que registra toda tu actividad online. Suele producirse cuando descargas archivos o sofware de páginas que no son oficiales, a través de enlaces maliciosos o con phising.

¿Qué debo hacer para evitar que hackeen mi móvil?

Para evitar que esto ocurra existen una serie de pasos que debes seguir para verificar que la red pública es realmente buena y segura, y no se esconden intereses ocultos detrás. Como explican desde la Oficina de Seguridad del internauta, la norma número 1 es "no conectarnos a redes públicas". Pensarás que puede sonar irónico, pero es cierto que si puedes utilizar la propia conexión que tienes contratada con tu operadora será lo más seguro que puedas hacer.

Pero es normal que haya ocasiones en las que no quede otra y necesites conectarte, por ejemplo cuando te vas a otro país, o si no te quedan datos y debes hacer algo importante. Para ello deberás seguir estas pautas:

1. Actualizar los dispositivos, programas y apps.

2. Emplear contraseñas robustas y verificación en dos pasos.

3. Navegar por páginas https y comprobar su certificado digital.

4. Usar apps con cifrado extremo a extremo, cifrar documentos y correos.

5. Utilizar una VPN.

Si sigues estos pasos podrás navegar seguro y conectarte tranquilamente a estas redes públicas. Para más información sobre cómo los hackers se conectan a los dispositivos vulnerables, no te pierdas este vídeo de El País.