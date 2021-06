"Cantabria es como el Caribe. El paraguas es por el solazo": la hilarante imitación de Joaquín Reyes a Revilla

Apenas unos días después de admitir frente a los medios de comunicación que mintió tras su polémica comida en un restaurante de Santander, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha vuelto a la televisión. En este caso su doble para cuando no puede asistir a todos esos programas a los que acude de invitado con frecuencia. Un personaje, interpretado por el humorista Joaquín Reyes, que se ha presentado este jueves en sociedad en El Intermedio para que podamos conocer más sobre él.

En primer lugar, la realización del programa nos muestra al doble de Miguel Ángel Revilla recortando servilletas desechables para hacer mascarillas contra la COVID-19: "Son mascarillas homologadas y, además, con su propio mensaje. Eres un genio, Miguel Ángel". Todo ello para recordar la polémica que tuvo lugar en abril del año pasado, cuando el Gobierno cántabro decidió repartir mascarillas sin homologar entre sus habitantes para evitar contagios contra el nuevo brote de coronavirus. Una mascarilla, que parecía tener la textura de una servilleta, que generó un gran revuelo en la comunidad.

"Cantabria es como el Caribe. Siempre llevo paraguas, pero es por el solazo"

Después de hablar sobre sus mascarillas, Revilla se presenta como empleado de banca en excedencia, fundador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), invitado estrella de los programas de televisión, cuñado de todos los españoles y, sobre todas estas cosas, presidente y hombre todopoderoso de Cantabria. Un estatus que, bajo su punto de vista, le permite tener las cuevas de Altamira, el valle del Pas mío también, los edificios medievales de Santillana del mal o el capricho de Gaudí en propiedad.

A continuación, la realización muestra a Revilla antes de entrar en un programa de televisión. Sin embargo, y dado que ha aparecido en tantos durante estos últimos años, no sabe muy bien a cuál va: "Estoy apunto de salir en El Hormiguero. O no, ¿hoy era La Sexta Noche o Al Rojo Vivo?". El presidente de Cantabria reconoce que es incluso capaz de aparecer a la hora del parte meteorológico para hablar sobre su comunidad autónoma: "Cantabria es como el Caribe. En Cantabria no llueve. Siempre llevo paraguas, pero es por el solazo".

¿Tengo que ir a la zarzuela? Voy en dos taxis por el cargamento de anchoas que les llevo"

Cuando descubre que tiene que ir a Masterchef, Miguel Ángel Revilla ya va pensando en el cocido montañés que le va a preparar al jurado. Después de intervenir en el talent gastronómico. Revilla reconoce que acude a todos los sitios con la normalidad de un ciudadano más: "Me desplazo en taxi. Si tengo que ir a Santander, voy en taxi. ¿Tengo que ir a la zarzuela? Voy en dos por el cargamento de anchoas que les llevo".

Por último, y después de hablar sobre los secretos de estado que ha ido atesorando durante sus últimos años al frente del gobierno de Cantabria, Revilla se despide escuchando el himno de Cantabria. Pero no el original, sino la versión de David Bustamante con la que acaba bailando.