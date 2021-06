¿Qué fue de Miroslav Klose? El máximo goleador de los Mundiales que sufre problemas de salud

Miroslav Klose nació el 9 de junio de 1978 en Polonia, aunque realizó la mayor parte de su carrera profesional en Alemania. Debutó en el SG Blaubach-Diedelkopf y unos años más tarde, en 2001 debutaría en la primera categoría con el Kaiserslautern.

En 2004 fichó por el Werder Bremen donde despuntó en la Bundesliga, Marcó 63 goles y repartió 47 asistencias en tres magníficas temporadas que, junto a su gran rendimiento con la selección nacional, le auparían al Bayern de Munich, donde anotó otros 53 goles desde 2007 hasta 2011. Fue allí donde ganó más títulos: dos Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Copa de la liga y una Supercopa de Alemania.

Tras su exitoso periplo por el Bayern, decidió cambiar de aires en los últimos años de su carrera y probó la Serie A. En el Lazio estuvo sus últimas cinco temporadas, donde hizo otros 63 goles, y se retiró en 2016.

Con la mannschaft

Quizá el mayor distintivo del delantero alemán en el panorama del fútbol es que es el máximo goleador de la historia en los Mundiales, un tanto por encima de Ronaldo Nazario. Su último tanto lo anotó en el Mundial de 2014, en el inolvidable 1-7 de la selección alemana a Brasil. Aquel partido Klose jugó de titular a sus 36 años y fue clave en uno de los mejores partidos de siempre de los alemanes.

En la final se impusieron 1-0 a Argentina en la prórroga y Klose levantó la Copa del Mundo, su gran trofeo.

Pero Klose no solo anotó esos 16 goles con Alemania, ni mucho menos. Vio portería en un total de 71 ocasiones con la elástica blanca.

Ahora

Klose firmó como asistente de Hansi Flick el pasado verano y ha estado toda la temporada como segundo entrenador del Bayern. Sin embargo, hace unos meses anunció que a final de temporada dejaría el equipo para empezar su andadura como primer entrenador.

El exdelantero alemán había mostrado mucho ímpetu por iniciar su carrera en solitario y comenzar a imponer su fútbol, pero se ha visto obligado a frenar por salud. "Lo he tenido que parar todo", reconocía.

La razón es una doble trombosis en su pierna que le está causando importantes problemas de salud.

"De repente tuve un dolor severo en la pierna, que no pude identificar. Luego fui a ver a nuestros médicos para un reconocimiento, porque el dolor en mi pierna estaba empeorando. Al principio pensé que era un nervio pinzado o algo así. El diagnóstico fue un poco impactante para mí. Me descubrieron dos trombosis en la pierna. Me recetaron medicamentos y de inmediato recibí medias especiales que ahora tengo que usar durante todo el día", describió.

"Los médicos me dejaron muy claro que no se debe jugar con esta situación. Por primera vez me han prescrito un reposo casi total. No puedo aguantar un golpe, no puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol. Casi me vuelvo loco en el campo de entrenamiento. No poder patear o demostrar los ejercicios a los jugadores... Simplemente no poder hacer nada de forma activa: ¡fue cruel! Solo podía pararme en el borde del campo... Eso no funciona, no quiero y no puedo trabajar como un entrenador. Me di cuenta en los días que siguieron que no quiero comenzar mi carrera como entrenador en el fútbol profesional así. Todo o nada. Tengo claro que ahora se trata de mi salud. La salud debe ser ahora una prioridad", relató.