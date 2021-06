¿Tienes una cuenta en el Santander, CaixaBank o el BBVA? Cuidado si recibes estos peligrosos mensajes

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de su página web, sobre nuevas campañas tanto de phishing como de smishing mediante las que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos personales y bancarios para robarte sin levantar ningún tipo de sospecha. Para que esto sea posible, los responsables del ataque se hacen pasar por un organismo oficial o una institución de renombre con el objetivo de ganarse tu confianza y que no dudes en abrirles las puertas a todo tipo de datos privados.

Una vez más, y como viene siendo habitual desde hace años, los estafadores se hacen pasar por tu banco. En esta ocasión, por el Banco Santander, por el BBVA o por el CaixaBank. Por lo tanto, y si tienes una cuenta en cualquiera de estas tres entidades, es recomendable que te mantengas alerta y que no ofrezcas tus datos personales salvo que hayas verificado que se trata de un mensaje real o te hayas puesto en contacto con tu banco.

Así actúan los cibercriminales: casos de phishing para hacerse con tus datos

En el primero de los casos, relacionados con Caixabank, los responsables del ataque se pondrán en contacto contigo a través de un correo electrónico mediante el que te informan de que tu cuenta será suspendida próximamente. Para que no pase esto, deberás confirmar tu información haciendo clic sobre un enlace. Un enlace que, como suele pasar en este tipo de casos, te redirige a una página fraudulenta desde la que podrán acceder a tus datos tanto personales como bancarios.

Cuidado si has recibido este mail de Caixabank. / Incibe

En el segundo caso, los ciberdelincuentes se hacen pasar por el Banco Santander para advertirte de que tienes que actualizar tu cuenta para seguir utilizándola: "Deseamos informarle de que tiene una nueva actualización. Consulte su correo haciendo clic en el enlace de abajo". Una vez más, es una estrategia para llevarte a una página similar a la del Banco Santander mediante la que tratarán de hacerse con tu información tanto personal como bancaria.

Este es el mail relacionado con el Banco Santander. / Incibe

Consejos para no caer en la trampa

En el tercer y último caso, los cibercriminales se hacen pasar por el BBVA a través de un SMS para informarte de que han suspendido tu tarjeta de crédito por falta de seguridad en la página web. ¿Y cómo podemos recuperarla? Como ya hemos visto con anterioridad, pulsando sobre un enlace que nos redirigirá a una página web en la que tendremos que añadir nuestro DNI, la clave de acceso al banco y nuestro número de teléfono. Por lo tanto, y si has recibido recientemente alguno de estos tres mensajes, ni caso.

Así es el ataque relacionado con el BBVA. / Incibe

Para evitar este tipo de ataques, no proporciones información personal o bancaria en páginas web a las que hayas accedido desde un enlace incluido en un email o SMS. En caso de que vayas a abrir cualquier enlace, revísalo detenidamente y observa si engloba palabras o caracteres extraños. Si ves algo que no te cuadra, aborta la misión porque no es más que una trampa para hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Por otro lado, y para evitar ser víctima de un ataque de estas características, la firma de ciberseguridad Entelgy Innotec nos anima a comprobar que el número desde el que nos ha llegado el SMS es fiable, el saludo con el que se ponen en contacto con nosotros e incluso las posibles faltas de ortografía. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores.

Más allá de estos consejos, desde Entelgy recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos ni descargar aplicaciones de origen dudoso. También actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https' que consideres seguras. Gracias a estos consejos podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos tanto personales como bancarios y que son cada vez más habituales en Internet.