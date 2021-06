Eden Hazard, jugador del Real Madrid y uno de los mejores jugadores en la historia de Bélgica, se espera que tenga un importante papel en esta Eurocopa 2020. El futbolista belga ha vivido una temporada horrorosa nuevamente en el Real Madrid plagada de lesiones y sin ninguna regularidad para desesperación de la afición blanca que nunca ha visto a Hazard en su máximo nivel. Su mundial en el 2018 lo hizo dar el salto al Real Madrid, donde no ha dado el rendimiento esperado.

El futbolista dirigido por Bob Martínez ha hablado antes del partido frente a Rusia en el Krestovski Stadium y se ha referido a su continuidad en el conjunto blanco, por si alguien dudaba de él: "No voy a dejar el Real Madrid como un fracaso. Solo quiero demostrar que estoy hecho para el Real Madrid. Los últimos dos años han sido difíciles. Estuve en Madrid sin estar realmente en Madrid", afirma la estrella de los Diablos Rojos en una entrevista con el diario Het Nieuwsblad.

Comenta también su calvario con las lesiones: "Hago todo lo posible para no lesionarme, trabajo duro en el gimnasio, lo cual es realmente aburrido, y luego a menudo sigue una nueva lesión. Mala suerte. Ojalá ese período haya quedado atrás, porque ya lo he pasado", sentenció la estrella belga del Real Madrid.

Las risas tras las semifinales de Champions League

"Eso estuvo mal, sí. Lo que Mendy y Zouma dijeron ni siquiera era gracioso, pero todavía jugaba con Zouma, y conozco a Mendy. Cuando vuelves a ver a tus amigos, siempre es divertido. Aunque entiendo que he dañado la imagen del Real Madrid. Todo el mundo pensaba que no estaba dolido, pero nada podría ser más cierto. En el fondo, estaba muy decepcionado. Si había un partido que quería ganar, era contra mi antiguo club, el Chelsea, en Stamford Bridge. Me sorprendió cuando vi esas imágenes", se disculpó nuevamente Eden Hazard en esta entrevista con un medio de su país.