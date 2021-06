Cachondeo en las redes con el "Luisvi", el ostentoso regalo de una 'influencer' a su hija por selectividad

Las redes sociales arden tras uno de los vídeos más vistos del año en TikTok. La protagonista ha sido esta vez la ‘influencer’ Nuria Pajares, quien quería mostrar a sus fans el regalo que iba a hacer a su hija por haber superado la selectividad.

Se trata de uno de los momentos más difíciles y duros de la etapa como estudiante, motivo que ha llevado a esta madre a realizar un regalo a su hija por "haber sacado muy buenas notas" y haberle ido "súper bien".

La orgullosa madre, con casi dos millones de seguidores en TikTok, publicó un vídeo de más de un minuto con una sorpresa que se desveló al final del mismo: "¡Su primer 'Luisvi'!". ¿Y qué es? Un bolso de la marca Louis Vuitton valorado en más de 1.000 euros.

La madre prestó el móvil a su hija en el que se puede observar el pantallazo de la tienda online con el complemento que le va a regalar. La joven 'no se esperaba' la sorpresa y rompió a llorar, muy emocionada, tras ver que era de la conocida firma francesa.

La 'influencer' responde a las críticas

La polémica del "Luisvi" ha continuado al rebasar ampliamente el millón de reproducciones en TikTok. Y es que la hija ha decidido sortear dicho bolso entre todos sus seguidores ante el aluvión de críticas.

Ante la multitud de comentarios y memes, la madre, Nuria Pajares, publicó un segundo vídeo dando explicaciones.

La madre, Nuria Pajares, dadas las críticas que ha recibido en las redes sociales, se grabó un vídeo para explicar todo lo ocurrido. La 'influencer' contó que a ella de joven, cuando cumplió los 18 años, también le hicieron un regalo desde una familia "humilde" como eran sus padres. Estos decidieron comprarle "un coche nuevo a estrenar" al convertirse en mayor de edad.

"Mis padres eran peluquera y fotógrafo, de familia humilde, y sin existir redes sociales, me lo compraron. No había medios donde publicarlo. Porque me lo merecía, una chica responsable y porque me iba a vivir fuera de casa. Yo, después de ver a mi hija un año encerrada en casa, con una pandemia, con el confinamiento, casi con depresión, sin poder ver a sus amigas ni a su novio, pues se merecía un bolso como mínimo, tras haber pasado el último examen de selectividad. Es un bolso de 1.100 euros, que vale lo mismo que un móvil. Es un bolso, no una mansión", expresó en Tik Tok.

"Mi hija, encima, es honrada y una mujer maravillosa. Me dijo que el bolso lo va a sortear. Es que amo a mi hija, por eso se merece todo y más", sentenció.

Memes en las redes

Las redes se llenaron de innumerables críticas y memes respondiendo a la 'influencer' y a su hija: