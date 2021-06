"Vamos a tener una quinta ola gorda"

El hecho de que el proceso de vacunación esté yendo tan rápido y de que, en paralelo, tanto la incidencia acumulada como el número de muertes causadas por la pandemia de COVID-19 lleven semanas en descenso ha hecho que buena parte de la población española bajara la guardia.

Una actitud que se percibe en las calles —con multitud de gente prescindiendo de la mascarilla mucho más allá de lo permitido— y también en el debate de los medios, donde la preocupación por la reactivación económica ya acapara tanta o más atención que las medidas para seguir haciendo frente a la pandemia.

Pero ese cambio de actitud, que además coincide con la expansión de la llamada variante india, ya está teniendo consecuencias, según la cardióloga Inmaculada Roldán, . "No me gusta ser agorera, pero la situación empieza a complicarse y se va a complicar más", aseguró el pasado sábado en el programa La Sexta Noche.

"No es normal que la Consejería de Sanidad de Madrid diga públicamente que hay transmisión comunitaria —y no voy a entrar en por qué no hay rastreadores o por qué no se han aislado los casos— y, mientras convivimos con el virus, resulta que estamos peleándonos por abrir la hostelería metiendo a gente en interiores mal ventilados, por quitarnos la mascarilla en exteriores o por celebrar eventos multitudinarios", añadió indignada.

No dudó en verbalizar su opinión con crudeza, de hecho: "Vamos a tener fijo una quinta ola gorda con la población más joven metida en la UVI".

La cardióloga de La Paz también incidió en la necesidad de que "los mayores de 60 a 69 años tienen que vacunarse cuanto antes" porque, en su opinión, "son los que ahora mismo tenemos con más alto riesgo".

La variante delta es más contagiosa

Se pronunció en la misma línea otro de los médicos presentes en el programa, el inmunólogo Alfredo Corell: "No se nos debe olvidar que los vacunados no tenemos un impermeable, no nos hemos puesto un preservativo. Solo estamos protegidos de no tener enfermedad grave, pero no de tener contagio y transmitir la enfermedad".

"Se está viendo mucha ligereza porque se está vacunando a buen ritmo, cosa que es de agradecer, pero la gente sale en tromba a la calle pensando que libre de todo, pero pueden ser transmisores. ¡Cuidado con eso! La variante delta [B1617] es más contagiosa y reduce los periodos de incubación, hasta los 5 días, por lo que hay más riesgo de que tengamos una nueva ola".