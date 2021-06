Arantxa Castilla-La Mancha denuncia amenazas de muerte en redes tras la última polémica de 'Drag Race España'

La primera edición del programa 'Drag Race España' ha sido objeto de polémica en redes sociales en su tercer programa, donde han acusado de racismo y xenofobia al reality de Atresmedia por considerar injusta la valoración que se hizo a una de sus concursantes, Inti, por su propuesta de traje regional en la que hizo un homenaje a su cultura, ya que ella es de origen boliviano.

Pero sorprendentemente, las reacciones, más que apoyar a las concursantes, las ha llevado a tener que denunciar el aluvión de críticas y de odio que ha recibido una de sus compañeras, Arantxa Castilla-La Mancha, a la que han juzgado porque algunos usuarios consideran que su outfit era mucho peor que el de Inti, y aun así consiguió superar la prueba.

La injusticia para los espectadores de una concursante desata la polémica

Todo comenzaba cuando al final del programa, los jueces, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Supremme de Luxe, Ana Locking y Carlos Areces como invitado, valoraban los trajes regionales a los que se enfrentaban las concursantes. Inti, hacía una propuesta de la Diablada Boliviana, un traje que se utilizaba para asustar a los colonos. Pero no llegaba a conquistar al jurado, y Locking señalaba que el traje había quedado muy simple, sobre todo por el vestido y las botas.

La prueba final de cada programa es que las dos participantes cuyos 'looks' menos han gustado se enfrentan en un 'lipsync', pero Inti no esperó ni si quiera a que los jueces terminaran de deliberar para quitarse el maquillaje y anunciar que abandonaba el concurso porque le parecía injusta la valoración que se había hecho, y a pesar del apoyo de sus compañeras, que no conseguían convencerla de que cambiara de opinión.

Las redes sociales se llenaban entonces de mensajes de apoyo hacia la concursante y de valoraciones positivas hacia ese conjunto que tan poco había gustado a los jueces, que, además de tener en cuenta la prueba de la pasarela, valoraban otro reto de actuación en el que Inti no se supo desenvolver con soltura.

Arantxa Castilla-La Mancha acusada de salvarse injustamente

Pero la verdadera polémica para el programa y sobre todo para sus participantes, llegaba cuando una de ellas, Arantxa Castilla-La Mancha, se pronunciaba en sus perfiles para denunciar la cantidad de mensajes despectivos, insultos y amenazas que estaba recibiendo porque, al parecer, muchos usuarios estaban cargando contra ella por considerar que se salvó injustamente.

La que toma el nombre de Castilla-La Mancha es en realidad de Extremadura, y en la prueba de la pasarela apostó por un diseño que homenajeaba a su tierra, y como ya ha ocurrido en las anteriores entregas, no quedaba ni dentro de las mejores ni las peores, sino que conseguía salvarse. Cuando terminaba el programa, la travesti hacía su primera pronunciación, y comentaba que iba a pasar un tiempo fuera de la red porque "esto es demasiado", y agradecía irónicamente todos los mensajes de "hate y amenazas" que estaba recibiendo.

El odio y las amenazas la obligan a mandar un mensaje

Pero esos mensajes no han parado de llegar, y Arantxa se ha visto obligada a emitir un comunicado a través de su perfil de Twitter para denunciar ese acoso que estaba recibiendo y que, sorprendentemente, venía del propio colectivo. "Las últimas 24 horas han sido insufribles. El dolor ha sido imparable", ha explicado desolada en un hilo de mensajes, donde aseguraba que además de tener que pasar por el duro momento que vivió una de sus compañeras y del que solo se había emitido un resumen, se ha tenido que encontrar con insultos y amenazas que la acusan de haber sido culpa suya. "No os dais cuenta del daño que hacéis" denunciaba.

Y es que la drag queen destacaba el esfuerzo que había detrás, "nos hemos arruinado económicamente para que podáis disfrutar del arte drag en TV y vosotros habéis decidido que os da igual, que lo único que os importa es que parezco una mierda, que no merezco estar ahí y que me salvan por favoritismo".

Y después, me encuentro con mensajes, insultos y amenazas porque “es mi culpa” lo que pasó en el capítulo. No os dais cuenta del daño que hacéis. Nosotras nos hemos matado para estar en este programa. Nos hemos arruinado económicamente para que podáis disfrutar del arte drag en — Arantxa Castilla-La Mancha (@ArantxaCLM) June 14, 2021

TV y vosotros habéis decidido que eso da igual, que lo único que importa es que os parezco una mierda, que no merezco estar ahí y que me salvan por favoritismo. ¿Y sabes que te digo? Que me tenéis harta. — Arantxa Castilla-La Mancha (@ArantxaCLM) June 14, 2021

Un episodio que le ha recordado al bullying de su juventud

Arantxa Castilla-La Mancha se ha mostrado harta y cansada de lo que estaba ocurriendo, y ha destacado que no podía enfrentarse positivamente ante mensajes de ese calibre, que ya no son opinones o comentarios sino amenazas de muerte y confesaba que "ayer sentí por primera vez en mucho tiempo que necesito desaparecer".

Tristemente, la concursante ha relatado que la última vez que se sintió así era menor de edad y acabó en el hospital, con un duro mensaje con el que ha intentado llevar a todas aquellas personas que le estaban mandando los aluviones de odio a reflexionar sobre lo que estaban haciendo. "La última vez que me hicieron sentir esto tenía 16 años y acabé en el hospital. La única diferencia es que esta vez el acoso viene de dentro de nuestra propia comunidad. Y en cierta manera, lo habéis conseguido. Me habéis roto. No puedo más", ha concluido.

La última vez que me hicieron sentir esto tenia 16 años y acabé en el hospital. La única diferencia es que esta vez el acoso viene de dentro de nuestra propia comunidad. Y en cierta manera, lo habéis conseguido.

Me habéis roto.

No puedo más. — Arantxa Castilla-La Mancha (@ArantxaCLM) June 14, 2021

Sus compañeras la apoyan y arropan con mensajes en redes



La propia Inti ha salido en defensa de su compañera, y ha mandado un mensaje a todas esas personas que creían que estaban apoyándola: "Atacando a @ArantxaCLM no conseguís nada... parad porfa".

Han sido varias las concursantes que han querido mandar un mensaje criticando esas amenazas que estaban llegando de personas del propio colectivo, como Sagittaria, que reafirmaba la reflexión de Castilla-La Mancha sobre el bullying que recibió en la infancia y que, ahora que sentía que encajaba, ha recibido de quien menos se esperaba. "Si 8 personas estamos en esa situación ahora mismo es que algo está haciendo mal el fandom" ha denunciado.

Te imaginas ser gay, que te hagan bullying durante tu infancia y que cuando encajas en un sitio te ataque la misma gente de tu colectivo? Si 8 personas estamos en esa situación ahora mismo es que algo está haciendo mal el fandom😶‍🌫️ — Sagittaria (@itsagittaria) June 14, 2021

También su compañera y concursante Killer Queen ha visibilizado además un detalle que se comentó en el mismo programa y en el que han caído todas esas personas que estaban mandando odio a la participante. "En un programa en el que @ArantxaCLM y yo nos sinceramos sobre el bullying para hacer conciencia social y esta persona que es de lo mejor que se me ha cruzado en el camino tiene que sufrir esto desde el propio colectivo. Hay gente sin corazón".

En un programa en el que @ArantxaCLM y yo nos sinceramos sobre el bullying para hacer conciencia social y esta persona que es de lo mejor que se me ha cruzado n el camino tiene q sufrir esto desde el propio colectivo. Hay gente sin corazon. T adoro Arantxa https://t.co/0ibC99plrq — KillerQueen (@iamthekillerq) June 14, 2021

La que se considera la Hannah Montana española ha agradecido también el apoyo que ha recibido, y ha retuiteado algunos de los comentarios positivos que le mandaban compañeras, entre otras la famosa travesti Samantha Hudson, quien también suele ser objeto de críticas en la red social, y ha destacado la poca constructividad que tienen esos comentarios. "Estáis obsesionadas conque las personas cumplan vuestras expectativas y eso no va a ser siempre así", ha escrito.

Realmente no sabéis hacer criticas constructivas, solo os limitáis a aprovechar la mínima oportunidad para arremeter contra gente conocida y quedaros bien a gusto, sin tener en cuenta su contexto, sus circunstancias o como se pueden llegar a sentir — Samantha Hudson (@badbixsamantha) June 14, 2021

Además, es que os quejáis de la gente como si vosotras fuerais el epítome de la perfección. Dejadnos ser mediocres, ser tontas y hacer el ridículo. Estáis obsesionadas con que las personas cumplan vuestras expectativas y eso no va a ser siempre así. — Samantha Hudson (@badbixsamantha) June 14, 2021

Pero por desgracia y aunque Arantxa todavía no ha borrado sus redes, ha confesado que todo esto le ha hecho tener ganas de que acabe el programa, porque "si te abro mis mensajes para que los leas, lloras".



No sabéis lo triste que es tener que desear que llegue el fin del programa para que me dejen tranquila... solo necesito que esto acabe ya — Arantxa Castilla-La Mancha (@ArantxaCLM) June 14, 2021