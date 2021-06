Planes con mascotas: estas son las playas españolas que admiten perros este verano

Llega el verano y, con él, las altas temperaturas y las tan ansiadas vacaciones. Después de meses y meses de arduo trabajo ha llegado el momento de pisar el freno y descansar durante varias semanas para volver con fuerza de cara al mes de septiembre. ¿Ya has decidido un destino al que viajar? Si todavía no lo has hecho, recuerda que debes tener en cuenta varios factores. ¿Turismo nacional o internacional? ¿Playa o montaña? ¿Con mascotas o sin mascotas? Y es que, una vez más, el hecho de tener una mascota condiciona considerablemente nuestras vacaciones.

Mientras que algunas personas deciden dejar a sus mascotas en una residencia para animales, en las que pueden disfrutar de sus propias vacaciones junto a otros de su especie, hay quienes prefieren viajar con ellas a cualquier parte. ¿Y tú de quién eres? En caso de que seas de los segundos, te ofrecemos una lista de playas que podrás visitar con tus animales durante este verano. Y es que, a pesar de que el acceso a animales esté prohibido en algunas playas, hay otras en las que son muy bien recibidos.

Playas pet friendly: ¿Dónde puedes encontrarlas?

Según recoge RedCanina a través de su página web, la Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades autónomas con más playas habilitadas para perros. Principalmente en municipios como Torrevieja, Alboraya y Torrox, donde disponen de playas de carácter pet friendly para este verano. ¿Y qué quiere decir que sean pet friendly? Que las mascotas son bien recibidas tanto en establecimientos públicos como privados, donde siempre recibirán un trato adecuado.

También Cataluña, donde se habilitó la primera playa de estas características. Si tienes pensado viajar a esta comunidad con tu mascota, te recomendamos que visites ciudades como Sitges, Barcelona, Cubelles, Arenys de Mar y Pineda de Mar. Si tienes dudas sobre dónde viajar durante las próximas semanas, no te preocupes. Tal y como explican desde la plataforma, tendrás posibilidad de encontrar un gran número de playas pet friendly en prácticamente cualquier comunidad autónoma.

Más allá de las playas: encuentra ciudades adaptadas para animales

Para poder disfrutar de una experiencia completa se recomienda buscar alojamiento que permita mascotas en su interior. También restaurantes, parques y todo tipo de comodidades para que tu peludo pueda disfrutar tanto de las vacaciones como tú. La oferta cada vez es mayor así que, con un simple rastreo que hagas por Internet, encontrarás un sinfín de opciones. En definitiva, y si tienes pensado salir de vacaciones y no sabes qué hacer con tu mascota, tienes varias opciones.

Desde dejarla en un hotel para animales en los que se encargarán de él y en los que podrá jugar junto a otros de su especie o buscar unas vacaciones familiares en las que pueda sentirse partícipe. Y tú, ¿Qué tipo de plan has pensado para este verano en familia?