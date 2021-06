Parece que se va a poner de moda que los jugadores retiren alguno de todos esos objetos que tienen delante cuando van a participar en una rueda de prensa. El último en hacerlo fue el francés Paul Pogba después del partido de este miércoles entre la selección de Francia y la de Alemania que terminó con victoria de los bleus con un tanto en propia meta de Hummels.

El futbolista del Manchester United compareció ante los medios y antes de su exposición retiró una botella de cerveza de la marca Heineken, que es patrocinadora de la UEFA para esta Eurocopa. Posteriormente recibió el premio al mejor jugador del partido, que patrocina, precisamente, esa marca de cerveza.

😳🍻 Pogba “imita” a Cristiano y retira la cerveza de la rueda de prensa



🤨👀 Pero recibió y posó con el premio al MVP del #FRA #GER que es de la misma marca…



pic.twitter.com/g4AvXO33os — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 16, 2021

El gesto del jugador francés se produjo solo unas horas después de que Cristiano Ronaldo retirara dos botellas de Coca-Cola de su mesa en una comparecencia ante los medios. El exjugador del Real Madrid, ahora en la Juventus, y estrella de Portugal, comentó que quería agua en lugar de ese refresco.

"Coca Cola":

Por lo que hizo Cristiano Ronaldo antes de su conferencia en la #EURO2020 pic.twitter.com/z0fRS08oYY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 15, 2021

El gesto no fue una simple anécdota, sino que tuvo importantes consecuencias para la marca de bebidas. Coca-Cola perdió en las horas siguientes casi 4.000 millones de dólares de valor en la Bolsa. El portugués se ha manifestado en más de una ocasión en contra de esta bebida al considerar que la dieta no debe incluir productos azucarados ni ricos en grasas. En una entrevista llegó a decir que prohíbe a sus hijos beber Coca-Cola y tomar patatas fritas. "Él sabe que no me gusta", dijo.