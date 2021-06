El Gobierno anuncia medidas para paliar la subida de la luz

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Energética adelanta que el gobierno está dispuesto a adoptar medidas para frenar la subida de la luz, que preocupa "enormemente" al gobierno, en palabras de Teresa Ribera.

En respuesta a una interpelación del PP en el pleno del Congreso, Ribera ha recordado que el gobierno trabaja en una reforma en profundidad de la fiscalidad energética, con la intervención del Ministerio de Hacienda y un comité de expertos al que se ha encargado expresamente estudiar las alternativas posibles.

Pero esa reforma aún puede tardar, no hay fecha concreta para su puesta en marcha, y la responsable de Energía ha apuntado que "no es descartable que en situación tensa como ésta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento: la suspensión de alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional, pero buscando facilitar a los consumidores hacer frente a una factura (de la luz) que no es imputable a una subida de los costes, sino a un incremento de los costes de los combustibles fósiles de los que nos tenemos que ir deshaciendo".

No ha concretado medidas, pero el elemento fiscal que se ha suspendido alguna vez es el impuesto a la generación eléctrica que recaudó el año pasado casi 1.200 millones de euros.

100 millones para la industria

Teresa Ribera ha anunciado también que el gobierno destinará 100 millones de euros a compensar a la industria afectada por la subida de la luz vinculada al CO2.

El precio de luz continúa subiendo

El precio medio de la luz en el mercado mayorista alcanzará este miércoles otro nuevo máximo en lo que va de mes de junio, mes en el que ha entrado en vigor la nueva estructura de tramos horarios, y superará la cota de los 94 euros por megavatio hora (MWh), un nivel que solo había alcanzado en enero en pleno temporal por 'Filomena'.

En concreto, el 'pool' eléctrico registrará para hoy un precio medio de 94,63 euros por MWh, un 4% superior a los 90,95 euros por MWh de este martes y solo superado en lo que va de 2021 por los casi 95 euros que tocó el pasado 8 de enero, según datos de OMIE, el operador del mercado eléctrico, recogidos por Europa Press.

El mercado eléctrico tocará este miércoles máximos de 105,5 euros por MWh entre las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que el mínimo será de 82,5 euros por MWh de 16.00 a 17.00 horas.

Este dato confirma así la tendencia alcista en el mercado mayorista eléctrico español, que en lo que va de semana ha pulverizado un día tras otro precios y registra niveles muy por encima de los países del entorno.