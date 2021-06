La sanción a la que te enfrentas por tirar una colilla por la ventana al volante (puedes acabar en la cárcel)

A día de hoy no está prohibido fumar en el coche. A pesar de que la ley 42/2010, popularmente conocida como Ley Antitabaco, recoge la prohibición de fumar en prácticamente la totalidad de los espacios públicos y en todos los espacios cerrados, todavía no se contempla la prohibición de fumar en vehículos. No obstante, y si los agentes consideran que el hecho de fumar en el vehículo está suponiendo una distracción al volante que ponga en riesgo la seguridad vial, la persona que lo esté haciendo puede ser sancionado.

Y es que, tal y como recoge el Reglamento de Circulación, "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción para garantizar su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía". A pesar de que fumar al volante no está prohibido, el hecho de tirar colillas sí que lo está.

Hasta seis años de cárcel por tirar colillas

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el 3% de los incendios lo originan colillas de cigarrillos abandonadas o arrojadas desde vehículos. Por todo ello, y con el objetivo de evitar este tipo de situaciones, el reglamento establece que arrojar objetos desde coches en marcha, incluidas colillas, se multa con 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir. Una sanción que todavía puede ser mayor en caso de que la colilla provoque un incendio.

¿#SabíasQue tirar una colilla por la ventanilla de un vehículo es una infracción que conlleva una sanción de 200 € y 4 puntos? 🚬🚘



Si como consecuencia de la acción se produce un incendio forestal podría terminar en 6 años de cárcel.#StopIncendios forestales. #SEPRONA pic.twitter.com/BbAFaKiyiv — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 16, 2021

La Guardia Civil recoge, a través de su cuenta de Twitter, que el hecho de provocar un incendio forestal como consecuencia de una colilla mal apagada puede acarrear una pena de hasta seis años de cárcel: "¿Sabías que tirar una colilla por la ventanilla de un vehículo es una infracción que conlleva una sanción de 200 € y 4 puntos? Si como consecuencia de la acción se produce un incendio forestal podría terminar en 6 años de cárcel".

Los peligros de fumar al volante

Más allá del peligro que supone para nuestros bosques, el hecho de fumar al volante también supone un riesgo tanto para el propio conductor como para el resto de personas que vayan en ese coche. Y es que, tal y como explica la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su página web, se necesitan 4,1 segundos para encender un cigarrillo. De esta manera, y en caso de que vayas conduciendo a 100 kilómetros por hora, recorrerás 113 metros sin prestar atención plena a la carretera.

Por otro lado, fumárselo requiere entre tres o cuatro minutos. Según explica el doctor José Luis Díaz Maroto, coordinador del grupo de trabajo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), esto supone estar seis kilómetros con una sola mano bien colocada al volante. Por todo ello, piénsatelo dos veces antes de hacerlo.