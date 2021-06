La nueva crema de Lidl con la que no te picará ni un mosquito y que vale menos de cinco euros.

Lidl no deja de sacar productos en sus supermercados que se posicionan como todo un éxito de ventas y que se agota nada más salir. El último que ha sorprendido a los consumidores ha sido la crema que ha lanzado con protección solar y contra los mosquitos, que además de ser eun efectivo repelente tiene uno de los mejores precios del mercado: 4,99.

Sin duda se puede convertir en una de tus cremas estrellas en esta época de verano y para tus vacaciones. La crema es de la marca Cien Sun, y está agotándose de las estanterías de los supermercados de la cadena de descuentos de origen alemán.

Repele a los mosquitos y protege del sol

Y el secreto de sus ingredientes no es precisamente una gran novedad, ya que el principal componente que repele a los mosquitos es la conocida y efectiva citronella. De esta planta se extrae el aceite con el que se producen la mayoría de productos contra los mosquitos, ya que sus concentrados olores cítricos hacen que estos insectos huyan al instante de cualquier zona en la que se esparza este olor.

Por eso es muy habitual encontrar plantas de este tipo en jardines o recurrir a velas aromáticas con este componente para que no haya presencia de mosquitos en los hogares o terrazas. Además, el olor no es molesto ni demasiado fuerte, por lo que también es apto para aquellos olfatos más sensibles.

Una mosquitera por 15 euros

El éxito de la crema que vende Lidl radica además en su precio, ya que apenas llega a los 5 euros, y además el formato es adecuado para cualquier parte del cuerpo, ya sea la cara o el resto de extremidades. Y por supuesto, su fórmula con protección solar SPF 50, hacen que no encuentre de momento un rival en el mercado que pueda desbancarla.

Y este no es el único producto contra los mosquitos que ha lanzado Lidl para este verano y que está arrasando en sus estanterías. Entre otras de sus novedades se encuentra una mosquitera para ventanas fácil de colocar y por solo 15 euros, perfecta para quienes no puedan ahora mismo desembolsar una gran cantidad de dinero en colocar unas profesionalmente en sus ventanas, o si te vas de vacaciones y te encuentras conque el apartamento que has alquilado no cuenta con ellas.

Los productos 'low cost' que triunfan de Lidl

Lidl se está posicionando como uno de los supermercados con mejores precios y que versiona de manera 'low cost' productos de precio más elevados, como lo hizo hace unos meses con su famoso robot de cocina, o hace unos meses con las zapatillas de colores que costaban 19,99 euros y al agotarse se comenzaron a vender por 500 euros.

De hecho, hace una semana relanzaba estas coloridas y exitosas zapatillas al precio de un solo céntimo, por lo que se agotó en cuestión de un minuto en su página web.