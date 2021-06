Los 'zascas' de Wyoming a Ayuso por sus palabras sobre el rey: "No es como la sanidad, no puede privatizarla"

Hace ya varios días, concretamente el pasado domingo, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusaba a Pedro Sánchez de querer hacer "cómplice" a Felipe VI con su firma de los indultos a los presos del procés. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?". Un comentario no exento de polémica, ya que sugirió que el monarca podía negarse a firmar los indultos a los líderes del procés cuando se trata de algo inconstitucional.

Tanto es así que, un día más tarde, Pablo Casado salía a rectificar públicamente a Ayuso asegurando que el rey no tenía nada que hace: "La única responsabilidad de esta medida de gracia sería del Gobierno". Sin embargo, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid reiteraba su opinión en unas declaraciones tomadas varias horas más tarde y aseguraba que Pablo Casado pensaba lo mismo que ella: "Sigo pensando lo mismo. Me parece una vergüenza que el rey tenga que firmar ese documento. He hablado con Casado, opina exactamente lo mismo".

" Ayuso no solo no rectifica sino que asegura que Casado está de acuerdo con ella"

Unas declaraciones que han sorprendido a El Gran Wyoming, quien asegura que Isabel Díaz Ayuso no tiene ningún problema en involucrar a terceras personas con sus declaraciones: "Ayuso no solo no rectifica sino que asegura que Casado está de acuerdo con ella. Queda demostrado que además de beber una cerveza en libertad también le gusta tirarse a la piscina". Después de que Isabel Díaz Ayuso abriera la puerta a la posibilidad de que el rey cometiera un acto fuera de sus atribuciones constitucionales, Wyoming le ha pedido que deje de apropiarse del rey.

"Da la sensación que desde la derecha tratan de apropiarse una vez más de la figura del rey", ha denunciado El Gran Wyoming. Por esa misma razón, el presentador de El Intermedio ha querido recordarle que la monarquía no es como la sanidad y que, por lo tanto, no puede privatizarla: "No es como la sanidad, no puede privatizarla. "Por mucho que usted insista, esa posibilidad no existe y es una temeridad incluso proponerla".

"El rey no está en tela de juicio, debe firmar los indultos"

Tras estas declaraciones, el programa ha mostrado unas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en las que reconoce que el rey no se puede negar a firmar los indultos: "El rey no está en tela de juicio, debe firmar los indultos".

Por lo tanto, Isabel Díaz Ayuso no cuenta con el apoyo de Pablo Casado ni de José Luis Martínez-Almeida. Se queda, por lo tanto, sola con una opinión que ha generado malestar incluso dentro el propio partido, donde no comprenden el movimiento de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid.