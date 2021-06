"Es historia de este país": la genial imitación de Raúl Pérez a Iñaki Gabilondo para entrevistar a Araceli

Hace apenas unos días, concretamente el martes, Movistar + estrenaba Expediente Pérez. Un programa de humor, de unos 25 minutos de duración, en el que el humorista Raúl Pérez aprovecha su habilidad para imitar a terceras personas con el objetivo de provocar situaciones de lo más desternillantes. Si en este primer programa se ha convertido en el periodista Pedro Piqueras para analizar la más absoluta actualidad, en el segundo se pondrá bajo la piel del también periodista Iñaki Gabilondo.

A pesar de que todavía queda una semana para el estreno del segundo capítulo, Raúl Pérez ha ofrecido el primer adelanto del mismo durante una entrevista en Late Motiv. En este pequeño extracto, de apenas unos segundos de duración, podemos ver al humorista caracterizado como el periodista Iñaki Gabilondo para entrevistar a Araceli. Una entrevista que se produce cinco años después de que la anciana se convirtiera en la primera española que se puso la vacuna contra la COVID-19.

Raúl Pérez entrevista a Araceli, la primera española vacunada contra la COVID-19

"Hoy voy a hablar con una persona que es historia de nuestro país. Araceli, muy buenas noches". Después de presentarse frente a la audiencia, el falso Iñaki Gabilondo da paso a una Araceli que poco tiene que ver con la que vimos en Guadalajara a finales de 2020: "Se me ha pasado el Pasapalabra. Yo es que me lío a tejer y no me entero cuándo es de noche. Ahora le estoy haciendo un patuco al gato".

El currazo que no se ve cada vez @raulperez_76 clava un personaje #ExpedientePérez pic.twitter.com/hgQHKVYUiv — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) June 16, 2021

La Araceli que ha acudido a la entrevista es mucho más joven que la original. Teniendo en cuenta que tenia 96 años cuando se puso la primera dosis de la vacuna, la entrevistada debería tener más de 100 años durante la realización de la entrevista. Sin embargo, la Araceli que se ha presentado frente a Iñaki Gabilondo es mucho más joven, lo que le hace dudar de la misma: "¿De verdad que esta mujer es Araceli?

"Ha pasado como un lustro desde que se vacunara, ¿No tuvo usted miedo en ningún momento?"

Tras verificar que, efectivamente, es Araceli, el falso Iñaki Gabilondo le pregunta a su invitada si pasó miedo antes de vacunarse contra la COVID-19: "Ha pasado como un lustro desde que se vacunara, ¿No tuvo usted miedo en ningún momento?" A continuación, la primera vacunada contra la COVID-19 en nuestro país le explicaba que no pasó miedo porque tenía muchas ganas de vacunarse: "No, qué va, yo no he tenido miedo. Yo tenía unas ganas de vacunarme que no veas".

Lo que quería Araceli era salir un poco de la residencia, pues reconoce que pasó demasiado tiempo dentro de ella: "Llevaba metida en la residencia la torta, ni sabía yo. Lo que pasa es que estar encerrada también tiene sus cosas buenas, porque no veía a las nueras que me caen las hijas de puta peor que tres vermús".