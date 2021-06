"Calma": el reportero de TVE que causó polémica por informar bajo la lluvia contesta a las críticas

Las imágenes de reporteros que informan bajo condiciones meteorológicas adversas son muy criticadas por la sociedad en las redes sociales, ya que consideran que no existe ninguna necesidad de hacer padecer a una persona bajo la lluvia, la nieve o las olas de calor para dar una mejor información a cambio de su propia seguridad.

Así pasó durante la lluvia torrencial del miércoles en Madrid, donde se pudo ver durante los informativos de la noche de TVE a un reportero informar del diluvio mientras lo sufría en sus propias carnes. Las redes rápidamente comenzaron a acusar a la cadena pública de haber dejado en la intemperie a este periodista sin ningún tipo de protección, como podía haber sido un paraguas.

Las redes se llenan de críticas a TVE

Entre algunos de los comentarios que se podían ver en Twitter había comentarios como "¿Qué necesidad hay de tenerlo así?", "el jefe de prensa o quien sea que te haya enviado allí necesita empatía" o comentarios irónicos como "menos mal que le habéis sacado a la calle, sino no nos creeríamos la granizada que estaba cayendo".

Menos mal que le habéis sacado a la calle, si no no nos creeríamos la granizada que estaba cayendo 🤦‍♂️ Pobre Adrián… — titO rubenS (@titorubens) June 16, 2021

Y el jefe de prensa o quien sea que te haya enviado allí necesita empatía. — ω (@perfilomega) June 16, 2021

Es de verdad necesario que @rtve maltrate a sus empleados así?



Esto es una p*ta vergüenza hombre. #cerremostve https://t.co/66R5mXlOrg — JustBased (@Im_Just_Based) June 17, 2021

Ante el aluvión de críticas a TVE, Adrián Arnau, el reportero que había salido a cubrir el temporal madrileño, se ha visto obligado a dar explicaciones a través de su cuenta de Twitter porque, según comenta, el error no fue de la cadena, sino suyo y ha pedido "calma".

El reportero asegura que lo cuidaron muy bien tras el incidente

El reportero ha preferido tomárselo con humor, y ha explicado que "estaba bajo techo. He sido yo el que ha rechazado el paraguas porque pensé que no lo necesitaría. Error". Así, cuenta que a los diez segundos de empezar el directo fue cuando comenzó a llover fuertemente, y ya no podía hacer mucho más, por lo que "ya hemos tirado", haciendo referencia a que decidió seguir con la información.

Además, ha destacado que después de eso, lo cuidaron muy bien dentro de la cadena y lo asistieron para que se secara cuanto antes y no cogiera frío, ilustrándolo con una foto en la que se ve a dos mujeres ayudándole con dos secadores: "¡Pero vaya, que solo es agua!, ¡Y así de bien me han cuidado!, ¡Todo ok!, Feliz noche!".