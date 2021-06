"No estoy aquí para caeros bien": la reflexión de Berto sobre los regalos al profesorado a final de curso

Berto Romero está en contra de hacerle un regalo al profesorado al finalizar el curso. Así lo ha dado a conocer en su consultorio de Late Motiv, en el que ha reconocido que, al igual que ellos, hay muchas personas que también lo merecen y nunca se les hace ninguna sorpresa: "No estoy en contra porque no se lo merezcan los profes, sino porque se lo merece mucha más gente también y entramos en una dinámica que no se puede parar".

Bajo su punto de vista también se lo merecen los basureros porque, al igual que los profesores, son imprescindibles en su día a día: "Los basureros merecen regalos porque el profe le quita la mierda de la cabeza a mi hijo pero el otro me la quita de la puerta de casa". Por todo ello, el humorista reconoce que entiende el concepto de regalo como una especie de agresión: "Una agresión de cariño si tú quieres, pero es un ataque".

Berto y el problema de recibir un regalo: "Pasas de vivir tranquilamente a ser una persona no detallista

Berto reconoce que hacer un regalo a alguien supone cruzar una línea sin retorno: "En la batalla de las relaciones humanas, el regalo supone cruzar una línea sin retorno, así que piénsatelo muy bien antes de hacer el regalo porque es muy difícil hacerle entender a alguien que te hace un regalo que te parece mal que lo haya hecho sin parecer un demonio hijo de puta". A pesar de que entiende que su opinión puede no ser muy popular, el humorista asegura que no va al programa para caer bien a la gente, sino para dar su opinión respecto a varios temas.

"Pasas de vivir tranquilo a ser una persona no detallista". El humorista reconoce que hacer un regalo a cualquier persona sin motivo alguno supone cruzar una barrera en la guerra del afecto que te obliga a contraatacar: "Yo no era nada y, de repente, he pasado a ser no detallista por tu culpa, por hacerme un regalo. Si yo no te he hecho nada a ti, ¿para qué me haces un regalo?". Y es que, bajo el punto de vista de Berto, la relación estaba en igualdad de condiciones hasta que la otra persona ha tenido el capricho de hacer un regalo.

"¿Qué os cuesta querer a la gente y ya está?"

De hecho, Berto Romero reconoce que le molesta incluso aquellas personas que le felicitan el cumpleaños cada año: "A mí me felicitan el cumpleaños y me has hecho una putada". El humorista asegura que no sabe cuándo es el cumpleaños de las personas que le felicitan y que tampoco quiere saberlo. Mientras estén vivos, reconoce que está todo bien. Sin embargo, el hecho de que alguien te felicite por tu cumpleaños provoca que te tengas que acordar el suyo: "Es querer dar trabajo a los demás".

Por todo ello, y a modo de reflexión final, Berto Romero pide que no se hagan regalos por amor: "¿Qué os cuesta querer a la gente y ya está?". Bajo su punto de vista, si alguien necesita que le hagan un regalo para darse cuenta de lo que le quieres, igual es que no le quieres demasiado.