La organización de un concierto de Bruce Springsteen prohibirá la entrada a los vacunados con AstraZeneca

Entre el 26 de junio y el 4 de septiembre, el músico y compositor Bruce Springsteen va a dar una serie de conciertos en Broadway donde podrán asistir todos los vacunados, salvo los que hayan recibido la dosis de AstraZeneca, a los que prohibirá la entrada la organización. Según los productores del evento, que tendrán lugar en el St. James Theatre de Nueva York, solo aceptarán a personas que habían recibido la pauta completa con las vacunas aceptadas por la FDA, según informa 'Fox News'.

"Bajo la dirección del estado de Nueva York, Springsteen en Broadway y el Teatro St. James solo aceptarán pruebas de vacunas COVID-19 aprobadas por la FDA (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson)", explican en la web del evento. De esta manera, los fans que podrán ir al concierto de Springsteen serán aquellos que hayan recibido una segunda dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna al menos 14 días antes, o que se hayan vacunado de Johnson & Johnson. Sin embargo, los únicos que podrán ver al 'Boss' sin haber recibido la inyección contra el coronavirus serán los niños menores de 16 años, eso sí, deberán presentar una prueba de antígenos negativa seis horas antes del concierto. También valdría una prueba de hisopo nasal negativo dentro de 72 horas antes.

El evento señala "todos los invitados deben completar una encuesta de detección de salud COVID-19 dentro de las 24 horas posteriores a la presentación para poder ingresar al teatro". "Los protocolos específicos de salud y seguridad están sujetos a cambios, pero se comunicarán claramente a los poseedores de entradas antes de su actuación. Los poseedores de entradas que no cumplan con los protocolos del lugar no serán admitidos", añade. Lo que no confirman es si es obligatorio llevar mascarillas.