Márquez entre lágrimas: "Espero que haya más momentos como este"

Marc Márquez regresa a lo más alto del podio 581 días después en el Gran Premio de Alemania.

El piloto español volvía a puntuar tras sus malos resultados en las últimas carreras y conseguía de nuevo la victoria tras la pesadilla que ha vivido con su lesión de hombro.

"No estoy contento ni triste, hemos vuelto a ganar. No he estado por delante del resto, pero lo dije ayer: si conseguíamos cuadrar todo, podemos acabar en el podio" comentó Márquez.

Una victoria emocionante

Un Márquez emocionado al bajarse de la moto y al celebrar la victoria con sus familiares y compañeros de equipo. "Lo hemos vuelto a hacer, vamos a disfrutar la victoria de momento, el próximo Gran Premio es Holanda donde volveremos a la realidad. Espero que haya más momentos como este en la temporada".

La emoción de acordarse de todos los que le ayudaron en el camino 🙏



🗣 @marcmarquez93: "Quiero agradecer a todo el mundo. Lo hemos hecho juntos"#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/SzJCyCNTDV — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2021

"Quiero agradecer a todo el mundo, sobretodo a Honda que me han respetado muchísimo durante la lesión. A los médicos, fisios, familiares... Todo lo hemos hecho juntos, no solo".

Una victoria necesitada

"Para mi competir es luchar por algo, victorias, podios... No estoy listo ahora para hacerlo, pero lo he podido hacer. Ya comenté que en este circuito no iba a notar problemas en el brazo. He podido pilotar al límite."