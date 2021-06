"Completamente irreconocible": el cambio radical de Brendan Fraser para interpretar su próximo papel

Brendan Fraser fue uno de los actores más famosos de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Todo ello gracias a películas como George de la Jungla, Al diablo con el diablo o sagas cinematográficas como la de La Momia, sin duda alguna su obra más reconocida a nivel internacional. Una serie de proyectos que le situaron entre los rostros más conocidos del mundo del cine. Sin embargo, el éxito que cosechó a finales del siglo XX se vio reducido a cenizas en la segunda década del siglo actual.

¿Cuáles fueron los motivos de su desaparición? Desde que su rostro dejara de aparecer en las grandes producciones de Hollywood a finales de la pasada década, el actor no ha vuelto a recuperar su estatus de uno de los actores más prometedores de su generación. Todo ello, tal y como revelaba en declaraciones a GQ, por una serie de motivos que le apartaron del mundo de la interpretación. Desde las lesiones con las que tuvo que convivir durante años hasta una agresión sexual que, sin duda alguna, le cambió para siempre.

La nueva imagen de Brendan Fraser

A partir de entonces, y después de recuperarse de su daño tanto físico como psicológico, el actor trata de volver a llegar a lo más alto. Y lo cierto es que está dándolo todo por conseguirlo. Después de volver a la televisión de la mano de series como The Affair, el actor da el salto a la gran pantalla con películas como No Sudden Move, que se estrena esta misma semana, y The Whale. Una película para la que ha tenido que llevar a cabo un impresionante cambio físico que las cámaras no han pasado por alto.

Para poder interpretar al personaje de esta segunda película, un hombre con obesidad mórbida de casi 300 kilos basado en la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter, Brendan Fraser ha tenido que ganar bastante peso. Así lo ha demostrado durante la premiere de la película que ha tenido lugar en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, donde ha aparecido con esta nueva imagen que ha sorprendido a todos. Y es que, tal y como demuestran las imágenes, poco queda de aquel Brendan Fraser que conquistó Hollywood a finales del siglo XX.

El actor ha cambiado su figura por completo. / Getty Images

Así es The Whale, la próxima película de Brendan Fraser

A pesar de que por el momento se desconoce su fecha de lanzamiento, The Whale narra la historia de un recluso que trata de redimirse: "En las afueras de Mormon Countr, Idaho, un recluso de 270 kilos se esconde en su apartamento comiendo hasta reventar".

"Desesperado por reconectar con su hija, de la que lleva alejado un largo tiempo, contacta con ella sólo para descubrir a una adolescente de lengua afilada y salvajemente infeliz. Ferozmente divertida y con un gran corazón, The Whale cuenta la historia de la última oportunidad de redención para un hombre, y de cómo encontrar belleza en los lugares más insospechados".