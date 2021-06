"Rosalía es como Paulina Rubio en su día": Mala Rodríguez critica de nuevo a Rosalía

La que se ha consagrado como la primera gran rapera española, Mala Rodríguez, ha vuelto a criticar a Rosalía en una entrevista para El País, donde la ha comparado con Paulina Rubio de una manera despectiva y ha hablado de la polémica que surgió tras sus primeras declaraciones sobre la cantante, donde dijo, entre otras cosas, que se veía reflejada en los logros que había conseguido la actriz y que era normal que las gitanas la tacharan de apropiación cultural.

Sus palabras, aunque no fuera su intención, han terminado haciendo que se creara toda una polémica de nuevo en Twitter, donde los seguidores de Rosalía la han convertido en 'trending topic' para defenderla frente a esas acusaciones, y han acusado a la rapera de "envidia" y de "atacar a otras mujeres de la industria".

Asegura que Rosalía no le entusiasma y la compara con Paulina Rubio

La rapera acaba de presentar un libro en el que hace recopila sus memorias, Cómo ser Mala, y durante la promoción del mismo ha sido donde le han preguntado por qué "le pasa con Rosalía". Rodríguez ha empezado insinuando que no tenía ningún problema con ella, pero que "si no me entusiasma, ¿ya soy una hater?" y se ha quejado de que en el lanzamiento de su último sencillo, Contigo, fuera el tema principal de debate.

Sin embargo, ha declarado que "al final le cogeré asco a la muchacha" y tras ello ha dicho unas palabras sobre la cantante flamenca que no han sonado precisamente bien, aunque no fuera su intención: "Es como Paulina Rubio en su día, una artista de pop. No creo que me tengan que comparar con ella".

Reafirma que Rosalía ha copiado algunos de sus discos

Esas han sido las palabras que más han enfurecido a los fans, pero tras ello ha vuelto a reafirmar las palabras que dijo en su día sobre que los temas de Rosalía le recordaban en cierto modo a los suyos, aunque, según afirma, es algo que no le preocupa: "Ha escuchado mi discografía ocho veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy feliz con lo mío".

Para la rapera, la artista catalana ha tenido un triunfo que ha dado mucha visibilidad a las mujeres en el mundo del flamenco y apoya que su estilo sea diferente, como ya ha comentado en otras entrevistas, pero, sin embargo, piensa que su éxito se basa en lo que otras artistas ya hicieron antes y ella se ha encargado de reproducir.

Rosalía, trending topic contra Mala Rodríguez

En cualquier caso, lo que ha dejado claro la rapera es que Rosalía no es fruto de su devoción, pero que no cree que tenga que existir una rivalidad entre ellas. Sin embargo, las redes sociales no perdonan este tipo de declaraciones, y cuando El País ha lanzado la entrevista destacando esta comparativa con Paulina Rubio, han empezado a llover críticas hacia Rodríguez en Twitter, donde sus palabras se le han puesto en contra y se ha vuelto a generar polémica entre ella y la cantante flamenca.

"Que triste cuando las mujeres de la industria se atacan, a los hombres no lo andan comparando y las mujeres tienen que ser enemigas como si solo pudiese haber una en lo más alto", ha escrito una usuaria en la red social, un pensamiento que ha sido compartido por muchos más que han hablado de la falta de sororidad que hay en las palabras de Rodríguez. Otros han tachado también sus palabras de "envidia".

Que triste cuando las mujeres de la industria se atacan, a los hombres no lo andan comparando y las mujeres tienen que ser enemigas como si solo pudiese haber una en lo más alto. — Trece (@treceswift) June 21, 2021

Hostia habla la que el último hit conocido es de los 2000 criticando a las nuevas generaciones, waoo.



Como siempre los antiguos echando por tierra a los jóvenes porque ellos ya han descubierto todo.



Boomer promedio, vamos. — Copropinólogo (@Pasiv4gresiva) June 21, 2021

si es que la envidia es malísima — ` (@osnapiitziivan) June 21, 2021

1- rosalía no es una cantante pop

2- decir que alguien es una artista pop de una forma despectiva y peyorativa te hace ser muy 🤡🤡🤡🤡🤡



luego abanderada del feminismo pidiendo que las mujeres no se comparen y se apoyen en la industria musical KAHDKWVRLWRMWNRLWBRKW 💀💀💀💀 https://t.co/STP6WYB6z4 — oscar♉️ (@oscarguinaldo) June 21, 2021