El primer ministro Sueco pierde la moción de censura

Una mayoría de parlamentarios de la Cámara Baja sueca, han votado a favor de la moción de censura contra el primer ministro Stefan Lofven, de centroizquierda, lo que deja al político ante la disyuntiva de renunciar, o convocar elecciones anticipadas.

La moción de censura la presentaron los nacionalistas demócratas suecos cuando solo faltaba un año para las elecciones generales, sumiendo al país en la incertidumbre política cuatro años después de unas elecciones que no dieron mayoría clara a nadie y tardaron casi un año de negociaciones para formar un gobierno de coalición.

Mayoría en la votación

La minoría socialdemócrata y los verdes presididos por Lofven, han gobernado con el apoyo implícito de pequeños partidos de centro derecha e incluso un partido de la izquierda comunista, quienes precisamente retiraron su respaldo a los planes para flexibilizar los controles de alquiler de los nuevos apartamentos, origen de la disputa de la coalición de gobierno.

La moción ha sido votada por los 249 diputados presencialmente y ha obtenido 181 apoyos de los 175 que necesitaba. El líder demócrata sueco Jimmie Akesson asegura que el gobierno era históricamente débil y nunca debió llegar al poder.

La izquierda en contra de las políticas de Lofven

Los partidos de la izquierda han culpado al primer ministro de la crisis y han dicho que Lofven había renunciado a sus ideas de izquierda y dejado de lado las necesidades del pueblo sueco.

Los analistas políticos dicen que “todo parecía indicar que un gobierno minoritario iba a ser capaz de llegar a fin de mandato, pero las diferencias y desavenencias al final, han pesado más".

Se pueden dar varios escenarios

Los socialdemócratas que tiene 27 diputados, llevan días intentando apaciguar los ánimos, pero no han desistido de reformar los planes de alquiler, una ley que abre la puerta para que los propietarios establezcan libremente alquileres de los nuevos apartamentos, algo que iba en contra del modelo social sueco.

Así pues, ahora el país tiene por delante varios escenarios. La dimisión de Lofven, dejando al frente al presidente de la Cámara de representantes que tendría que encontrar una nueva mayoría (harto difícil). También se podrían convocar elecciones anticipadas, aunque las elecciones que estaban previstas para el 2022, deben celebrase, por lo que serían un gobierno de unos meses. También vale la opción de alcanzar un compromiso político que podría permitir al gobierno de Lofven mantenerse de modo provisional.

Podría haber sorpresa

Los principales bloques del a izquierda y la derecha están equilibrados en las encuestas de intención de voto, así que nadie tiene claro por donde se decantará la situación.

No hay que olvidar que Lofven, antiguo sindicalista, y gran negociador, se ha levantado ya varias veces de quienes le daban por muerto, políticamente hablando. Así que podría tener un as en la manga si el parlamento sigue estancado y no hay otras opciones.