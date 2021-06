Ferraz trabaja en un plan B por si Susana Díaz no dimite

No habrá indulto para Susana Díaz. Una semana después de su victoria en las primarias andaluzas, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, mantiene "contactos" con la ex presidenta de la Junta de Andalucía para negociar la transición en el PSOE-A pero, en paralelo, la cúpula federal del partido estudia un plan B para relevarla antes del congreso regional, si finalmente no dimite. La opción de la gestora está descartada así que hay fuentes del PSOE que apuntan a la posibilidad de otro adelanto de las primarias, en este caso de las previstas para designar al secretario general del partido en Andalucía.

En Ferraz llevan este asunto con mucha discreción porque es Juan Espadas quien pilota las negociaciones con Susana Díaz e intenta sumar a algunos de quienes la apoyaron hace solo siete días. Va paso a paso. Este lunes, a las 11, se reúne la Permanente de la Ejecutiva andaluza que elegirá a los nuevos responsables del grupo socialista en el Parlamento autonómico. Espadas va gestionando los tiempos, pero Ferraz aprieta. El sábado, en Sevilla, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y su número dos, Santos Cerdán, mantuvieron una reunión con el alcalde de Sevilla en la que engrasaron la estrategia, en la víspera del primer gran acto público en el que los hombres de Pedro Sánchez arroparon al ganador de las primarias, el hacedor de la derrota de quien fuera la gran rival interna del presidente del Gobierno.

Ganas de echar a Díaz

Es cierto que José Luis Ábalos compareció en rueda de prensa el día después de la votación aplacando la ansiedad de quienes más ganas tienen de echar a Díaz ("no tenemos un problema interno", dijo) pero, más allá de las declaraciones en público, el objetivo de la Ejecutiva federal sigue siendo el mismo una semana después: que Susana Díaz deje el cargo cuanto antes y que no tenga cargo orgánico ante los próximos procesos congresuales que vienen. En definitiva, que no tenga capacidad de influir sobre la elección de los delegados del cónclave federal ni tampoco del regional, en el que piensan culminar la renovación iniciada con la elección de Espadas como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Llegados a este punto, la gestora está totalmente descartada, según distintas fuentes de la Ejecutiva federal. Esa era la solución que planteaban muchos críticos andaluces la noche de la votación pero Ferraz no la considera, entre otras cosas, porque Susana Díaz no ha dado razones que la justifiquen: la noche del domingo se puso a las órdenes de Juan Espadas. No hay causa de indisciplina alegable y, según coinciden distintos dirigentes consultados por la SER, la intervención de la federación andaluza debilitaría al recién elegido candidato y victimizaría a la derrotada. Por todo esto, no habrá gestora, pero hay miembros de la Ejecutiva federal que insisten en que Susana Díaz se va a ir "sí o sí".

La opción de adelantar otra vez las primarias

No se fían y Ferraz trabaja en un plan B por si finalmente la secretaria general no se va por su propio pie. Hay fuentes del PSOE que aseguran a la SER que estudian la opción de adelantar las primarias andaluzas para elegir al secretario general que, según el calendario ordinario, tendrían que celebrarse después de la renovación de los órganos federales en el congreso de mediados de octubre, es decir, en el último trimestre del año. La decisión no está tomada y todo va a depender, según esas fuentes, de los pasos que dé la ex presidenta andaluza.

La Ejecutiva federal del PSOE se reúne este lunes sin Pedro Sánchez, que viaja a Barcelona para ofrecer una conferencia sobre su agenda del reencuentro con Catalunya y los indultos. No habrá comparecencia pública tras esa reunión del partido para no contraprogramar al presidente, pero ahí se va a decidir si se mantiene para el 17 de julio la celebración del Comité Federal del PSOE o si finalmente se adelanta al día 3 del mismo mes, lo que permitiría a Ferraz ganar dos semanas para posibles movimientos orgánicos en Andalucía.