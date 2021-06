Pablo Casado: "Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha contraprogramado el acto de Pedro Sánchez en Barcelona en el Liceu y ha reunido a la misma hora, a las 12 de la mañana, a los grupos parlamentarios de la formación tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En ella, ha hablado sobre el tema del día, el anuncio del presidente del Gobierno de que va proponer mañana en el Consejo de Ministros la concesión de los indultos a los nueve condenados por el procés, a lo cual tienen una respuesta clara: no inamovible a lo que consideran una medida de gracia.

"¿Os imagináis qué nos dirían hoy cuando Sánchez ha anunciado la concesión de los indultos a los presos secesionistas si hubiéramos contribuido a su investidura? El PP no es el problema, es la solución", ha comenzado Pablo Casado, para dar paso a una larga intervención en la que ha defendido su postura. "El PSOE, Podemos y los nacionalistas están haciendo el régimen que quieren. El problema de España no es que falte democracia, lo que pasa en Cataluña se utiliza como coartada para un cambio de régimen. Sánchez no está intentando aprovechar una oportunidad histórica para arreglar un problema nacional como hoy esbozaba. Aprovecha el problema para dar continuidad a su proyecto de cambio de régimen. Para ello destruye las bases de nuestro sistema de convivencia", ha proseguido.

Para él, un golpe a la legalidad: "Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad, pervirtiendo la figura del indulto para concederlo por primera vez a quien no lo solicita, no se arrepiente y además amenaza con reincidir".

Pablo Casado menciona un listado de pretensiones de Sánchez

"Sánchez pretende asentar la impunidad modificando el delito de sedición a la carta de los fugados que aún no han sido juzgados por la justicia española. Quiere limitar la efectividad del Tribunal Constitucional para hacer cumplir su sentencia ante la inhibición de la Fiscalía, Abogacía y el propio Gobierno", ha comenzado a relatar.

Según ha expuesto Casado, Sánchez "permite que el Consejo de Europa ponga en duda la calidad democrática de nuestra justicia para denigrar más nuestra imagen internacional. Pretende hacer un referéndum, según él legal, con la excusa de recuperar el Estatuto inconstitucional que consagraba al TSJC como máximo órgano jurisdiccional de la autonomía. Pretende reactivar la mesa de amnistía que hablaba de una Monarquía, una justicia y fuerzas de seguridad no democráticas con un relator. Promueve la debilidad penal frente a posibles golpes a la legalidad. Blinda un segundo procés manteniendo las estructuras ilegales de la Generalitat, el adoctrinamiento educativo y la propaganda de los medios de comunicación públicos".

"Todo este desfalco lo presenta en formato de ópera bufa con una platea subvencionada por los fondos europeos, un palco virtual en LLadoners y una fila cero en Waterloo que en vez de aplaudir ha empezado a patear hoy mismo", ha resumido.

"Hoy vemos en el Liceo una sociedad civil rota, débil y entregada"

"Aún no he escuchado ninguna condena del Gobierno por las amenazas de los CDR hacia mí y otros compañeros del PP como las que exigían por los sobres con las balas. Pero en esta ocasión el Gobierno tuvo conocimiento de estos hechos, y no solo no informaron, sino que lo negaron. Anuncio que nos reservamos las acciones legales oportunas para determinar las responsabilidades que correspondan".

"¿Cómo se puede hablar de fortalecer las bases de la convivencia mediante un proceso que premia a los golpistas? Este era el plan de legislatura de Sánchez y si no ha avanzado más es porque el nacionalismo le sube el precio una y otra vez. Hoy en el Liceo vemos una supuesta sociedad civil rota, débil y entregada a un Gobierno con dinero y sin principios. Estamos seguros que nuestro camino es el mejor para los españoles, son nuestros únicos accionistas".

"¿Cómo se puede pretender estar mejorando la democracia contra la ley y las instituciones? Decimos no a lo que hace, no puede hablar de consenso salvo que excluya a media España. Querer a Cataluña es abrirles nuevos caminos de libertad y concordia. La respuesta no puede ser ofrecer una España al gusto de los que la quieren deshacer. No aceptamos hablar de su referéndum ni de autodeterminación".

"Los nacionalistas necesitan a Sánchez para que España deje de existir y Sánchez a los nacionalistas para que el PP deje de existir. Ese es el pacto trampa de los indultos".

Llevarán al Congreso proposiciones de reforma de los indultos

El PP y Vox llevarán este martes al Pleno del Congreso sendas proposiciones de ley de reforma de la Ley de Indultos de 1870 para prohibir la concesión de esta medida de gracia a personas condenadas por delitos de sedición y rebelión, lo que impediría perdonar a los dirigentes independentistas que gestaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Junto a Casado estarán la portavoz del GPP en el Congreso, Cuca Gamarra, y el del Senado, Javier Maroto.