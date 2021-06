La DGT avisa: esta acción muy común al volante acarrea una sanción de 200 euros y hasta 4 puntos del carné

Desde que entramos por primera vez a la autoescuela para sacarnos el carné de conducir, los profesores y profesoras de la misma inciden en la importancia de respetar siempre la prioridad en los pasos de peatones para evitar, principalmente, atropellos en la vía pública. Sin embargo, y a la hora de la verdad, todavía siguen siendo muchas las personas que, a pesar de que conocen los peligros de saltársela, deciden pasar de la normativa vigente para no perder el tiempo.

Una infracción peligrosa que, aunque no lo sepas, puede acarrear una importante multa. Cuando caminamos por un paso de peatones tenemos una prioridad de paso respecto a los vehículos a motor que, en algunas ocasiones, no se llega a cumplir. ¿Sabías que te pueden multar por ello? A pesar de que no hayas escuchado muchas veces que alguien haya sido multado por este motivo, lo cierto es que te pueden sancionar con una cuantiosa multa y varios puntos del carné de conducir.

La sanción a la que te enfrentas por saltarte un paso de peatones

Tal y como ha explicado recientemente la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de las redes sociales, el hecho de no respetar la prioridad de paso de peatones en una vía debidamente señalizada para ellos conlleva una sanción de 200 euros y hasta cuatro puntos del carné de conducir. Por esa misma razón, y si te vas a enfrentar a un escenario de estas características, aminora la marcha cada vez que te acerques a un paso de peatones para comprobar si hay algún peatón dispuesto a cruzar por el mismo.

No respetar la prioridad de paso de peatones en los pasos debidamente señalizados para ellos, tiene sanción de 200 € y hasta 4 puntos del carné.



Pero si incumples las normas, te arriesgas a perder algo mucho más valioso que dinero y/o unos puntos.





Un gesto que no solo te ayudará a evitar esta multa, sino que también te permitirá salvar vidas, tal y como recuerda la Dirección General de Tráfico a través de las redes sociales: "Si incumples las normas, te arriesgas a perder algo mucho más valioso que dinero y/o unos puntos". Por esa misma razón, y cada vez que te aproximes a un paso de peatones, aminora la marcha para evitar cualquier tipo de accidente en carretera.

Otras sanciones que acarrean multas económicas y la retirada de varios puntos del carné

Más allá del hecho de no frenar frente a un paso de peatones, la DGT contempla varios escenarios muy comunes en los que puedes acabar siendo multado. Más allá de las multas por exceso de velocidad o por tasas positivas de alcohol o drogas, la DGT recuerda que también te pueden multar por no respetar la distancia de seguridad. A pesar de que no suelan aplicar este tipo de multas, la organización recuerda que te pueden caer otros 200 euros y 4 puntos del carné de conducir por tu mala praxis.

"El conductor siempre tiene que mantener una distancia de seguridad con el vehículo que le precede que le permita frenar sin colisión. Esta distancia debe aumentarse cuando se circula a más velocidad o con climatología adversa", recoge la normativa actual. Por todo ello, y si te enfrentas a un paso de peatones o ves que te estás acercando demasiado al coche que tienes delante, actúa en consecuencia para evitar accidentes.