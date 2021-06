¿Se convertirá la variante Delta de coronavirus en mayoritaria en España? Claves para frenar su expansión

El fin de las restricciones por el coronavirus coincide con el aumento de contagios de la variante Delta. Una situación vigilada muy de cerca por epidemiólogos y autoridades sanitarias, obligadas en algunos casos a dar marcha atrás sobre los planes previstos. Israel ha vuelto a las mascarillas en algunas zonas del país tras detectar sendos brotes en escuelas. En Lisboa y el Valle del Tajo, la Delta supone ya más de 60% de representatividad, según ha informado este fin de semana el Instituto Nacional de Salud de Portugal a partir de análisis realizados durante junio.

La cifra de la región de Lisboa contrasta con la de la región Norte, donde la variante Delta ni siquiera supera el 15% de prevalencia.

Surgida en India el otoño pasado, la ahora llamada variante Delta, se ha extendido de forma significativa por países como Reino Unido, donde supone más del 90% de los casos.

"La posibilidad de que una nueva variante se haga prevalente en un ámbito geográfico depende de varios factores que en estos momentos no controlamos; por lo que no sabemos si ese escenario se puede producir en España. No es descartable, pero tampoco sabemos si ese va a ser el resultado final de la presencia de esta variante", estima Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. En España, la prevalencia actual está por debajo del 4%.

¿Cómo frenar la expansión de la variante Delta?

Comunidades como Madrid o Asturias ya ha detectan transmisión comunitaria de esta variante. El conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Argimon, cree que Delta será la "predominante" en dos o cuatro semanas en ese territorio. En la actualidad, su incidencia se sitúa en el 20% de los casos.

Amós García cree que este panorama invita a extremar las precauciones.

"Debemos de ser especialmente cautos y seguir las recomendaciones sea cual sea la nacionalidad de la variante: mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación y, lógicamente, vacunación con dos dosis en la mayoría de los vacunados, o una en el caso de Janssen, evitan que nos infectemos con esta variante. Este es el discurso clave a tener en cuenta para contener la expansión".

Pauta completa de vacunación, la mejor protección frente a Delta

La campaña de vacunación avanza a buen ritmo, pero aún no tenemos ni en España ni en los países de nuestro entorno una cobertura importante en torno al 50 o 60%, esto significa que aún hay un porcentaje amplio de la ciudadanía con capacidad de enfermar y también, un porcentaje que solo ha recibido una dosis.

La mejor protección frente a la variante Delta son las dos dosis como recuerda Amós García: "Lo cierto es que con dos dosis se está perfectamente protegido frente a esta variante. En el Reino Unido, donde estratégicamente decidieron que lo que había que hacer era vacunar al mayor número de personas posible y por lo tanto se dedicaron a administrar solo una dosis de vacuna, en estos momentos la llegada de la variante india está dándoles problemas porque está afectando especialmente a personas no vacunadas o personas que solo han recibido una sola dosis. Las personas con dos dosis están perfectamente protegidas".

Aunque algunos estudios apuntan a que esta variante provoca más complicaciones que necesitan de atención hospitalaria, Amós García asegura que, en princio, la evolución clínica de esta variante no parece que sea diferente en líneas generales al resto de las variantes, aunque sí tiene un mayor riesgo de contagio. Las primeras investigaciones apuntan a que la infectividad de Delta llega al 8% frente al 3% de la variante británica con la que convivimos en la actualidad.