"Se merecen un aumento": 'Supervivientes' arrasa en redes por su troleo a Olga con una frase de Rocío Carrasco

"Olga no tiene coño para decirme eso a la cara, No tiene lo que hay que tener". Durante estas últimas semanas, concretamente desde que se emitiera el primer programa el pasado mes de marzo, Rocío Carrasco ha ido dejando frases para la historia de la televisión española en su documental Contar la verdad para seguir viva. Desde el ya clásico "perro no come perro" hasta otras como "para mí la nevera era Disneyworld".

Sin embargo, ninguna de ellas tuvo tanta repercusión como el "no tiene coño" que le dirigió a Olga Moreno tras ver una portada, protagonizada por la actual pareja de Antonio David Flores, en la que aseguraba que era una salvación para sus hijos. Después de hablar sobre dicha portada, la protagonista del documental recordaba uno de los incidentes que marcaría su relación para siempre. Un suceso que se produjo en la última vista judicial en la que coincidieron, en el que casi llegan a las manos cuando Rocío Carrasco descubrió que su hijo también había acudido a los juzgados. Y es que, bajo su punto de vista, Olga había preparado una estrategia para evitar que el niño viera a su madre.

"No tiene coño" vuelve a arrasar en redes sociales

Días más tarde, la pareja de Antonio David explicaba en Sálvame Deluxe aseguraba que había sido Rocío Carrasco quien no se había levantado para saludar a su hijo: "¿En serio vas a pasar por delante sin saludar a tu hijo?". Tras estas declaraciones, la protagonista del documental negaba sus palabras con una respuesta que quedaba para la posteridad: "Olga no tiene coño para decirme eso a la cara, No tiene lo que hay que tener". Varias semanas más tarde, Supervivientes ha recuperado esta famosa frase para trolear a la propia Olga.

Tras su repercusión en redes sociales, el equipo de guionistas de Supervivientes ha querido aprovechar la frase "no tiene coño" en una de las pruebas del programa de supervivencia en el que participa la propia Olga. Dado que la actual pareja de Antonio David Flores no pudo ver el capítulo en el que Rocío Carrasco cargaba contra ella, el equipo decidió utilizar esta baza a su favor para provocar un momento que acabado entre lo más comentado del fin de semana.

"No tiene coño. No lo tiene... ¿eso qué es?"

Durante una prueba de recompensa, bautizada como Se dice de mí para la ocasión, los concursantes del programa tenían que adivinar si algún compañero o compañera había dicho una frase determinada sobre ellos. Después de que Lara Álvarez le explicara que dos de las opciones eran correctas y que el resto no, Olga comenzó a leer todo lo que supuestamente habían dicho sus compañeros sobre ella. Desde que siempre estaba a la defensiva o que era una tramposa hasta que era una estratega o que podía ser una de las finalistas del programa.

Sin embargo, el mejor momento de la noche llegaba cuando leía en alto la quinta frase: "No tiene coño. No lo tiene". Una frase que la desconcertó por completo hasta el punto de preguntarse por qué había tenido que leer eso: "¿Eso qué es?". Tras leer la frase una segunda vez, Olga reconocía no saber muy bien quién podía haber dicho algo así: "No sé de qué va la historia, no creo que ninguno la haya dicho". Pero no había sido ninguno de sus compañeros ni compañeras, sino una Rocío Carrasco que ha podido ver cómo su mítica frase ha vuelto a viralizarse gracias al equipo de guionistas de Supervivientes.