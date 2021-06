El relato de Mouhammad tras salvar la vida a un hombre: "En el momento que llegué al borde casi me ahogo"

Mouhammad Fadal Diouf juega al baloncesto con el Bihotz Kantxa, un proyecto de integración social promovido por el Bilbao Basket. Sin embargo, ha marcado la diferencia lejos de las canchas, concretamente en la ría de Bilbao, donde el domingo por la tarde no dudo en lanzarse a la ría para salvar la vida a un hombre de 72 años que había caído.

El protagonista ha contado cómo fue el suceso en SER Deportivos: "Había quedado con un amigo. Estábamos tomando algo y de repente vimos a un señor pasando que se mareaba, se apoyaba en la valla y de repente se cayó".

"Yo tiré mi mochila, fui corriendo hacia donde se cayó y vi que estaba en una situación mala porque estaba de espaldas, su cabeza estaba encima del agua, así que tuve que tirarme para darle la vuelta, que su cabeza estuviese para arriba y que pudiera respirar", ha explicado.

Finalmente, no sin dificultad, consiguió poner a salvo al hombre: "Después le fui empujando para salir hacia el borde. Llevábamos como 15 ó 20 minutos en el agua porque el señor pesaba y me costó mucho llevarle hasta el borde. En el momento que llegué al borde casi me ahogo porque tragué mucha agua".

Su segunda vez

No es la primera ocasión en la que Mouhammad Fadal Diouf salva una vida, como le ha contado a Francisco José Delgado: "La primera vez fue en septiembre de 2019. Eran las 12 de la noche, no vi caer a la chica, escuché muchos gritos de repente de personas diciendo que se había caído. Crucé el puente a donde se tiró, me tiré con un flotador que me dio un policía antes de tirarme. Nadé hacia ella y la cogí la mano".