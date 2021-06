"Podría descalificarlo aún más": el corte de Busquets a Van der Vaart por sus críticas a la Selección

"Cuando usas adjetivos de este tipo pierdes toda la razón. No entiendo que un ex jugador hable así, me parece lamentable"



"Ha quedado retratado y yo podría retratarlo como jugador, por cosas que viví en varios enfrentamientos con él"



🗣 Busquets sobre Van der Vaart [Mediaset] https://t.co/XAbiOqRwVH pic.twitter.com/9tuDCSSpML