La primera foto viral de Morenatti tras ganar el Pulitzer: "Lo que hay detrás"

El fotógrafo español Emilio Morenatti ha subido a las redes sociales su primera fotografía tras ganar el premio Pulitzer al mejor reportaje fotográfico, en la que ha recogido el beso de una pareja frente a la playa en la madrugada del domingo 20 de junio en Barcelona, en un ambiente que sugiere que ha habido una fiesta. Los elementos que aparecen alrededor, han sido muy comentados por los usuarios en Twitter.

Morenatti trabaja para la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) y fue galardonado por sus imágenes hechas durante la pandemia de coronavirus a los ancianos en España, entre las que se ha destacado especialmente la de una pareja de ancianos en una residencia que se dan su primer beso tras meses separados y a través de una cortina de plástico, además de sus correspondientes mascarillas.

Una pareja se besa en la playa rodeados de residuos de la noche anterior

Las imágenes de Morenatti conmovieron al jurado y él mismo aseguró que nunca se sintió “tan vulnerable” como las primeras semanas que cubrió la pandemia en España, a pesar de haber sido secuestrado en una zona de conflicto. Y la primera imagen que ha compartido en sus redes sociales tras el reconocimiento ha generado cierto debate por los tres escenarios que plantea, y por la mala praxis que algunas personas están teniendo todavía durante la pandemia. Aunque lo mismo que está siendo criticado también está provocando el humor en Twitter, y hasta ha dado pie a algún ‘meme’.

La fotografía plasma el beso de una pareja en la madrugada del 20 de junio en una playa de Barcelona, rodeados por alguna basura de la noche anterior y con un tercer y cuarto protagonista que aparecen alrededor y que han despertado la curiosidad de los usuarios. Uno es un pescador que seguramente había madrugado para aprovechar el domingo de pesca, y al otro lado, sobre la arena de la playa, un hombre descansa rodeado de residuos de un botellón, como una botella de Jagger que hace entender que fue escenario de una fiesta, y un elemento que, sorprendentemente, complementa la instantánea, un globo rojo con forma de corazón.

Una pareja se besa mientras amanece en una playa de Barcelona el Domingo 20 de Junio de 2021. pic.twitter.com/naJqv8ZUKV — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) June 20, 2021

Tras esa primera fotografía, y para los que todavía dudaran de lo que había sucedido en esa playa la noche anterior, ha compartido una segunda con la arena de la playa llena de residuos y el mensaje "amanece en la playa de la Barceloneta".

Amanece en la playa de la Barceloneta...20 de Junio de 2021. pic.twitter.com/VbEsRtAKif — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) June 20, 2021

Las redes critican la escena y la utilizan como ‘meme’

La primera imagen ha tenido más de 11 mil ‘me gusta’ en Twitter y la segunda unos 9 mil, pero han sido sobre todo los mensajes de los usuarios lo que ha triunfado. Algunos la han utilizado para criticar esta práctica tan extendida de los botellones en la playa y de luego no recoger los residuos, como una falta de respeto, sobre todo cuando todavía estamos en pandemia por la COVID-19. Otros han visto también la foto como un beso conmovedor, pero la mayoría de los comentarios, iban en la línea del humor.

Y es que los tres escenarios que recoge la fotografía han sido utilizados para hacer ‘memes’ en Twitter. Muchos usuarios han destacado al pescador que se ve al fondo, que había madrugado para pescar, pero lo más comentado era el hombre que aparece en el lateral de la fotografía y que duerme junto a una botella de Jaggermeister y bajo el globo en forma de corazón: “Vaya foto, unos besándose, otro con la resaca echando una siestecita bien agustito (eso sí con su mascarilla por la nariz) en la arena y atrás un buen dominguero pescando bien temprano. La vida en tres escenarios”.

También los ha habido que han sacado teorías sobre la historia de los protagonistas y hasta han especulado con que esta foto ahora se viralizase y esta mujer tuviera un novio que descubriera su infidelidad. Pero sin duda los mejores mensajes han sido algunos como “en la vida soy el que está durmiendo con la botella de Jagger al lado y no me escondo”; “Fuck la pareja yo quiero saber la historia de este; “El que está durmiendo me representa”; “Yo en el amor soy el que está tirado durmiendo”.

Y la cerveza clavada en la arena — Belabelth (@Belavelth) June 20, 2021

Somos una sociedsd muy poco cívica. Puedes hacer fiesta y recoger tu basura. Pero no! Estos jóvenes don los mismos que luego en twitter te dan lecciones de educación, ecologismo y convivencia. — Mad Pishmont (@MPishmont) June 20, 2021

Ahora es cuando alguien reconoce ahí a su novia o su novio, sin haber pisado una playa con él o ella en semanas. pic.twitter.com/Ekq5yPNR2t — Kaepor4 (@Kaepor4) June 20, 2021