Vuelve la escena internacional al Festival de Otoño

La pasada edición del Festival de Otoño, celebrado en noviembre de 2020, y en plena segunda ola de la pandemia, estuvo condicionada por la incertidumbre, la crisis sanitaria y las restricciones, que motivaron la cancelación de la gran parte de espectáculos internacionales, entre ellos las piezas de creadores como Alex Baczyński-Jenkins, Christos Papadopoulos o Wajdi Mouawad. El año pasado, el festival se centró en apoyar a las compañías nacionales y se volcó en diseñar una plataforma digital que acogiera espectáculos en streaming, conferencias online y grabaciones de piezas de teatro y danza.

Esta próxima edición, que se celebrará del 11 al 28 de noviembre, el Festival de Otoño contará, según su director, Alberto Conejero, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, como en 2020, aunque los números no están cerrados y desde hace semanas se baraja (y negocia) una reducción del presupuesto que concede la Consejería de Cultura de Marta Rivera de la Cruz: "esperamos mantener el mismo horizonte presupuestario, aunque aún hay algunas variables en juego", ha señalado Conejero en declaraciones a la SER. En septiembre se presentará la programación completa del festival y se abrirá la venta de entradas.

Al Festival de Otoño vuelve este año Romeo Castellucci, tras sus montajes On the Concept of the Face, Regarding the Son of God (2011) y Go Down, Moses (2016), para presentar su nueva pieza, Bros, en la que aborda asuntos como la relación con la ley, la responsabilidad individual y colectiva y la sumisión. El espectáculo podrá verse del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.

Se suma Dimitris Papaioannou, que llega por primera vez al festival con Transverse Orientation, una pieza de teatro físico y visual, acciones performativas y poesía en torno a la naturaleza humana y el devenir de la civilización. El espectáculo, coproducción del festival, se estrenará en la Sala Roja de los Teatros del Canal del 26 al 28 de noviembre.

Tras pasar por el Grec de Barcelona con Liebestod, Angélica Liddell llega al FO con Terebrante, una pieza en la que rinde homenaje al cantaor de flamenco Manuel de los Santos Agujetas, en una obra sobre el dolor con dos únicas funciones, el 27 y 28 de noviembre, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Y un cuarto nombre en este avance de programación del Festival de Otoño, la compañía de danza contemporánea Mal Pelo, con María Muñoz y Pep Ramis al frente, que llegarán a Madrid con Highlands (17 y 18 de noviembre, en la Sala Roja de los Teatros del Canal), última entrega de su tetralogía sobre J.S. Bach, un espectáculo, también coproducido por el FO, sobre la profundidad, la luz y el lenguaje del movimiento en torno al anhelo de encontrar un lugar inhóspito, salvaje e inalcanzable.

El festival, según ha explicado la organización en un comunicado, apostará en esta edición por la descentralización y la atención a la creación, la mirada al espacio iberoamericano y la multiplicidad de lenguajes y poéticas.

En esta 39 edición regresa también la iniciativa Pictura Fulgens, encuentro de poesía y pintura con piezas de videocreación a cargo de jóvenes poetas españoles, que este 2021 se celebrará en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Se estrenará, además, una nueva propuesta llamada Ágora, "un espacio para la imaginación, el pensamiento y la escena", en colaboración con La Casa Encendida.