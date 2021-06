El delantero del Barça Ousmane Dembélé pasará por el quirófano el próximo lunes, 28 de junio, por la desinserción del tendón del isquiotibial en la rodilla derecha que se hizo jugando con Francia en la Eurocopa. Le operará en Turku, Finlandia, el doctor Lasse Lempainen, que ya le llevó a cabo la última intervención en los tendones del isquiotibial en enero de 2020. Y miembro principal del equipo del doctor Sakari Orava, la principal eminencia en materia de isquiotibiales, que también llevó a cabo la primera operación de Dembélé en otoño del 2017.

Dembélé sufre ahora una lesión en el tendón que une la parte inferior del músculo de la parte posterior del muslo derecho, el bíceps femoral, con el hueso de la rodilla, la cabeza del peroné. Hace un año y medio, Dembélé sufrió el mismo tipo de lesión en el tendón que une la parte superior del mismo músculo con los huesos de la pelvis. El traumatólogo español David López Capapé, que había trabajado con los doctores Orava y Lempainen, explica a SER Cataluña que ambas lesiones pueden estar relacionadas.

Tiempo de baja

"Un tendón operado tiene una elasticidad menor, y esto provoca que el otro tenga más tensión, es lógico que tenga relación con la lesión previa", explica. "También debemos considerar que el fútbol es un deporte que a veces puede pedir respuestas en un momento dado superiores a las que aguanta la anatomía de un jugador determinado". Y el doctor Capapé apunta, como ocurrió con la anterior operación, un tiempo de baja superior al habitual y que se acerque al medio año.

"El problema que tendrá a medio-largo plazo es que la unión del tendón con el hueso se reafirme. Asimismo, siempre se intenta que no pierda demasiado tiempo y pueda volver a entrenar cuanto antes, este equilibrio es lo más difícil. Precisamente, en la segunda operación, cuando se fue más lento con el tiempo de recuperación y vuelta al terreno de juego, es cuando ha tenido un período muy bueno de juego y de continuidad. Aunque los plazos habituales en estas lesiones sean cuatro meses, quizás pasen a 6 hasta que esté al cien por cien", dice el doctor Capapé.

Después de la segunda operación, en febrero de 2020, le diagnosticaron seis meses de baja. Con la pandemia y las vacaciones en medio, Dembélé recibió el alta al cabo de ocho meses de haber pasado por el quirófano".

Salir de la "espiral"

El traumatólogo añade que "es difícil salir de este espiral al que se entra con la primera lesión: la cirugía ha avanzado mucho, pero debemos considerar que estos casos antes no volvían a jugar. Él se ha recuperado muy bien, pero antes o incluso si no hubiera estado en las mejores manos no habría vuelto a jugar después de la primera lesión grave.

"Y remata que, tras el gran número de lesiones encadenadas que ha sufrido en la misma zona, "me parece incluso casi milagroso que haya estado jugando un año seguido a este nivel, porque la exigencia es total y las operaciones tampoco consiguen dejar el tendón y el músculo al cien por cien: fue habiendo pérdida de fuerza, de elasticidad y flexibilidad de los tejidos, fibrosis... que dificultan volver al nivel máximo".

Claves para volver al máximo

Dembélé se enfrenta ahora al reto de volver al máximo nivel por tercera vez: "El cuerpo humano es de una complejidad absoluta, sin entrar incluso en el aspecto psicológico y mental: el más básico es la dieta, la alimentación, la suplementación y el descanso. Y por supuesto la fisioterapia a nivel preventivo es fundamental: la readaptación tras las lesiones, la fuerza, la elasticidad... pero uno de los problemas del fútbol es el gran número de partidos que juegan. Yo defiendo a los futbolistas por el calendario. En este caso hablamos de un futbolista joven, pero una lesión como ésta hace que esta zona sea más delicada y no responda tan bien a una exigencia tan alta".

Sin embargo, el médico especialista nos deja un mensaje para la esperanza: "Por supuesto que Dembélé puede volver de nuevo a un gran nivel. Es más, en este sentido, era más comprometida la segunda operación que esta tercera". La de ahora es "una lesión menos frecuente que la anterior, pero es un tendón más delgado que se ha soltado del hueso, por eso hay operar", concluye.