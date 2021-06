Desde Miley Cyrus a Juanes o J. Balvin: así será la reedición que Metallica prepara de su mítico 'Black Album'

Metallica es sin duda uno de los grupos de rock metal más consagrados de la historia de la música, y este año celebra el 30 aniversario del su emblemático disco 'Black Album', y para celebrarlo ha reunido a más de cincuenta artistas internaciones de diferentes estilos musicales y de diferentes épocas para rendir tributo al disco que marco un antes y un después en su trayectoria musical.

Desde Elton John, Biffy Clyro, Mon Laferte o David Gahan (de Depeche Mode) hasta Juanes, Miley Cyrus o J. Balvin serán algunos de los 53 artistas que participan en esta reedición del álbum más vendido de la banda y que verá la luz el próximo 10 de septiembre, según han informado.

Artistas internacionales que han marcado a diferentes generaciones

"Hemos tratado de cubrir todo el espectro, desde músicos con los que hemos compartido el escenario. ¡Hasta algunos que ni siquiera habían nacido cuando se lanzó el álbum original!" han explicado en un comunicado, y es que aunque a algunos fans puedan chocarles el popurrí de géneros y estilos musicales que van a colaborar con la banda estadounidense, ya que muchos se alejan totalmente del sonido metal al que acostumbra Metallica, prometen romper con todos los convencionalismos y dar un paso más en el homenaje a su trayectoria.

Así habrá que esperar a septiembre para saber cómo se escucharán con todos estos cantantes sus míticas canciones, que se han convertido ya en himnos de varias generaciones, como 'Nothing Else Matters', 'My friend of misery', 'Enter Sandman', 'Sad but true' o 'The Unforgiven'.

Los beneficios se destinarán a fundaciones benéficas

Además, la reedición de 'Black Album' se publicará en todas sus versiones posibles, como ha informado la Agencia EFE, con una "deluxe box" que incluirá el disco original remasterizado en vinilo y CD, un "picture disc" (disco ilustrado) de "Sad But True", el EP (versión extendida) de "Live at Wembley", un doble LP del "Live in Moscow", dos CD de entrevistas, cinco de mezclas, seis CD y DVD de directos y un librero de 120 páginas con imágenes inéditas. Y por supuesto contará con todo su despliegue de merchandaising, entre los que habrá objetos como pases de gira, púas de guitarra, unas carpetas con las letras, tres litografías y hasta un 'lanyard' conmemorativo.

Y todos los beneficios que se obtengan, tanto de los objetos publicitarios como de la venta y de las descargas online, irán destinado íntegramente a la fundación que pertenece a la propia banda de metal, 'All Within My Hands', con la que recaudan dinero que después destinan a diferentes causas sociales, y a otras organizaciones benéficas que han sido elegidas por los artistas en colaboración. 'Black Album' fue el quinto disco publicado por Metallica, en 1991, y se consolidó como el disco de metal más vendido de la historia de la música, con más de 22 millones de copias.