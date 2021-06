La UEFA está, una vez más, en el ojo del huracán. Si hace apenas unos días era noticia por abrir una investigación a la federación alemana como consecuencia de que el portero y capitán de la selección germana, Manuel Neuer, portara un brazalete arcoíris durante los partidos de Eurocopa contra Francia y Portugal en apoyo al colectivo LGTBIQ+, en esta ocasión ha sido duramente criticada por prohibir la iluminación arcoíris en el Allianz Arena al considerarlo mensaje político.

Hace apenas unos días, el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, pedía a la UEFA iluminar el estadio Allianz Arena con los colores de la bandera LGTBIQ+ como respuesta a la última decisión política del parlamento húngaro que ataca directamente al colectivo. Después de que el gobierno decidiera aprobar una normativa que prohíbe, entre otras cosas, hablar sobre homosexualidad en los programas escolares, el edil alemán entendió que iluminar el estadio con los colores de la bandera arcoíris era una buena manera de luchar contra la homofobia.

La dura crítica de Andreu Buenafuente a la UEFA

Sin embargo, la UEFA ha decidido denegar esta iniciativa al considerar que "está motivada por una decisión política que ha sido tomada por el parlamento húngaro". Una resolución duramente criticada tanto por las personas que conforman el colectivo como quienes no forman parte del mismo. Entre todas estas críticas podemos encontrar la de Andreu Buenafuente, quien se ha llevado una auténtica ovación por su opinión sobre una polémica que nunca tenía que haberse producido.

Después de dar la bienvenida a todas las personas que le acompañaban en el programa emitido el pasado martes, Andreu Buenafuente aprovechaba para dar las buenas noches a todo el mundo menos a la UEFA por su polémica decisión: "Buenas noches a todos menos a la UEFA porque hoy hemos sabido que han prohibido iluminar el estudio de Múnich con los colores arcoíris durante la Eurocopa por ser un mensaje político".

"¿Qué será lo próximo? Prohibir una selección que se llame 'La Roja' porque es de izquierdas?"

Después de reconocer que no le ve ningún sentido al hecho de que la UEFA haya decidido prohibir la iluminación arcoíris en el campo alemán, el humorista ha previsto nuevas polémicas que podrían tener lugar en un futuro no muy lejano: "¿Qué será lo próximo? Prohibir una selección que se llame La Roja porque es de izquierdas?". Bajo su punto de vista, el hecho de que la bandera arcoíris no tenga cabida en un evento como la Eurocopa no tiene ningún sentido.

Y es que, después de recordar que la decisión de poner la bandera arcoíris nace como respuesta a la ley aprobada por Hungría que restringe el derecho a la información sobre la homosexualidad en las aulas, el presentador ha protagonizado un alegato a favor de la bandera del Orgullo que ha provocado una sonora ovación: "Ya es mala cosa que en una competición en la que hay tantas banderas de todos los colores no pueda haber la que nos une a todos".