"Nos veíamos a escondidas": Ana Torroja y el secreto tras la rivalidad "impuesta" con Alaska en los 80

La década de los 80 y movimientos contraculturales como la Movida madrileña provocaron la eclosión de un gran número de grupos musicales que, sin duda alguna, pasaron a la historia de la música de España. Entre ellos algunos como Alaska y los Pegamoides y Mecano, dos grupos de corte completamente opuesto que protagonizaron una de las mayores rivalidades musicales de la historia de nuestro país.

Mientras que el primero de estos dos grupos estaba liderado por Alaska, el segundo lo estaba por una Ana Torroja que ha aprovechado su visita a El Hormiguero para zanjar la polémica en torno a esta supuesta rivalidad que, realmente, nunca fue como la contaron. Bajo su punto de vista, nunca hubo ningún problema entre ambas artistas porque la rivalidad que se vendía en medios de comunicación era completamente impuesta. esta rivalidad fue impuesta y nunca

"No podía ser que un grupo que venía del underground y otros de niños bien se llevara bien"

Bajo su punto de vista, los medios de comunicación las enfrentaban porque dos bandas de cortes tan distintos no podían llevarse bien: "No podía ser que un grupo que venía del underground y otros de niños bien se llevara bien. No estaba bien visto". Sin embargo, el pique entre ambas bandas estaba protagonizado única y exclusivamente por los hombres que formaban las mismas: "Eran los chicos quienes no se llevaban bien".

Ana Torroja recuerda que sus compañeros eran muy celosos y que no querían que su vocalista se reuniera con los integrantes de Alaska y los Pegamoides. Sin embargo, la artista reconoce que nunca llegó a tener ningún problema con su supuesta rival. De hecho, ha confesado que incluso quedaban a escondidas cada vez que se encontraban en algún evento: "Nos teníamos que ver a escondidas como los amantes".

"Nos veíamos en la distancia y nos decíamos de vernos por gestos"

Cuando se encontraban en un evento, Ana Torroja reconoce que Alaska y ella se hacía señas para quedar a solas, alejadas de las cámaras: "Nos veíamos en la distancia y nos decíamos por gestos de vernos en los baños o detrás de las puertas... era la única forma de hacerlo". Y es que, tal y como ha explicado Ana Torroja en declaraciones a Pablo Motos, ambas tienen muchas más cosas en común de las que la gente pudiera imaginar.

Entre ellos, a modo de broma, que ambas son los dos amores de Mario Vaquerizo: "Ella es la real y yo el platónico". Ha sido entonces cuando Pablo Motos le ha explicado que Mario Vaquerizo confesó en una ocasión que Ana Torroja fue su mito erótico. Un dato que ha encajado entre risas, ya que no sabía que hubiera dicho algo semejante. Varias décadas después de este supuesto enfrentamiento, ambas se reúnen por primera vez para cantar la canción Hora y cuarto.