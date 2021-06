Mila Ximénez muere a los 69 años como consecuencia de un cáncer de pulmón

La colaboradora de televisión Mila Ximénez ha fallecido este miércoles 23 de junio a los 69 años de edad como consecuencia de un cáncer de pulmón que le detectaban hace aproximadamente un año. Así lo daba a conocer la también escritora en una conversación telefónica con Jorge Javier Vázquez en el programa Sálvame, donde reconocía que se había ausentado durante los últimos días por un dolor en la espalda que, tras someterse a una resonancia, resultó ser un tumor del que se ha estado tratando durante este último año.

Apenas unos días después del diagnóstico, la colaboradora del programa de Mediaset comenzaba su tratamiento tanto de radioterapia como quimioterapia con el objetivo de acabar con el tumor. Pero eso no le impedía seguir trabajando. En declaraciones a la revista Lecturas, Mila Ximénez reconocía que se sentía con fuerzas y que quería seguir trabajando para tratar de encontrar un poco de normalidad en su vida: "A mis jefes les he dicho que me apunten en la pizarra".

La colaboradora tuvo que ser ingresada hace apenas unos días en el hospital

Durante los meses posteriores al anuncio de su enfermedad, Mila Ximénez volvía a televisión y hablaba sin tapujos sobre el cáncer. A pesar de que era consciente de que le detectaron la enfermedad en una fase avanzada, la colabora de televisión transmitía un mensaje optimista frente a las cámaras de televisión, Sin embargo, su estado de salud se fue deteriorando poco a poco hasta que, hace apenas unos días, ingresaba en la clínica La Luz de Madrid.

Allí recibía la visita de su hija Alba, que volaba desde Ámsterdam hasta Madrid para pasar los últimos días junto a su madre. Desde que recibiera el alta hospitalaria el pasado 11 de junio, la familia al completo ha estado acompañado a la colaboradora de televisión hasta este miércoles 23 de junio, cuando ha fallecido a los 69 años como consecuencia del cáncer.