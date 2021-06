"Tengo 28 años y no quiero que nadie me mate": Noelia pide ayuda ante la salida de su agresor de la cárcel

Noelia muestra las marcas que le dejó aquella noche hace seis años: "Fue un día que estábamos durmiendo y no sé si fue por celos, no lo tengo muy claro, me pegó una paliza". Su exnovio aprovechó que ella dormía para propinarle una brutal paliza. Después, trató de asfixiarla: "Primero con las manos y luego, con una almohada, y como yo me resistía, me apuñaló ocho veces".

Varias de esas puñaladas fueron en la cabeza. La apuñaló en la zona de la nuca con unas tijeras y consiguió salvarse fingiendo estar muerta.

Sufre una auténtica pesadilla de la que arrastra secuelas; Noelia perdió la audición en el oído izquierdo y aún sufre un problema a nivel neurológico pero es el daño psicológico el que más pesa. Sufre fobias y miedo.

Ahora, tras seis años en la cárcel, su agresor volverá a pisar la calle en su primer permiso penitenciario. Noelia explica que viven a apenas a diez minutos de distancia el uno del otro, y con su agresor tan cerca Noelia se siente desamparada. "Tengo 28 años y no me quiero morir ni que nadie me mate", dice Noelia. Su agresor tiene una orden de alejamiento, pero para ella es un "papel" con el que no se siente protegida.

21 mujeres asesinadas en 2021

Según datos del Ministerio de Igualdad, ya son 21 las mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas, mientras que desde 2003, cuando comenzaron las estadísticas oficiales, el número alcanza las 1.099. Además, al menos dos menores han perdido la vida a consecuencia de la violencia machista desde el pasado mes de enero. La última víctima mortal de la violencia machista tenía 55 años, una hija menor de edad y no constaban denuncias previas contra su agresor. Su marido la asesinó el lunes 21 de junio en Valladolid.