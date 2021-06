Diez mitos muy populares para no dar positivo en un control de alcoholemia que no sirven para nada

Llega el verano y, con él, las tan ansiadas vacaciones. Tras un año marcado por la COVID-19, la sociedad española afronta este verano como el último con una pandemia que ha contagiado a 179 millones de personas en todo el mundo y ha acabado con la vida de cerca de cuatro millones. Y lo hará sin toque de queda y sin mascarillas en espacios abiertos. Una serie de condiciones que, sin duda alguna, favorecerán la celebración de fiestas en todo el país.

Por esa misma razón, y ahora más que nunca, es importante recordar que es importante no beber ni una sola gota de alcohol si vamos a coger el volante. A pesar de que haya una tasa de alcohol en sangre máxima permitida por ley para conducir, la ingesta de cualquier tipo alcohol empeora la precisión del cambio atencional y afectan a la capacidad de dividir la atención. En caso de que vayas a beber, procura que sea siempre por debajo de esa tasa. No para evitar una multa, sino que también para evitar cualquier accidente.

Los mitos para no dar positivo en un control de alcoholemia que no sirven para nada

En caso de que hayas bebido más de la cuenta, será mejor que dejes el coche y busques otras alternativas para volver a casa. Porque no, ninguno de los mitos que te vamos a mostrar a continuación te servirán para bajar la tasa de alcohol de manera inmediata. A pesar de que hayan sido muchas las personas que hayan recurrido a las mismas en busca del milagro, ninguno lo ha conseguido. Por lo tanto, y si has bebido más de la cuenta, te pedimos que no cojas el coche.

En el blog del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) comparten algunos de los mitos más comunes para conseguir dar negativo en un control de alcoholemia. La primera y más común de todas ellas es beber agua ya que, tal y como asegura el mito, rebaja el alcohol en sangre. También podemos encontrar otras como correr, saltar y hacer flexiones para sudar y quemar el alcohol o masticar granos de café para evitar el aliento a alcohol.

Esta es la razón por la que no funcionan estos trucos

Entre el resto de mitos más populares que realmente no funcionan para nada podemos encontrar el hecho de masticar chicle o comer un caramelo para evitar el aliento. También esperar un par de horas porque así baja el pico del alcohol, tomar un Almax porque absorbe el alcohol en el estómago o tomar un vaso de leche porque hace una película en la misma. No, ninguna de estas ayuda a bajar el nivel de alcohol en sangre. Tampoco tomar aceite, soplar el alcoholímetro con la lengua hacia atrás y otras más inverosímiles como masticar césped, chupar la batería de un móvil o una moneda de cobre.

¿Por qué no funcionan ninguno de estos trucos? Porque, tal y como recuerda el RACC, el alcohol es una droga bifásica que se metaboliza principalmente por el hígado. Del total, apenas un 10% se elimina a través de la orina, la sudoración o la respiración, por lo que ninguno de los mitos que hemos analizado antes sirve de mucho. Además, el efecto del alcohol en el cuerpo de cada persona variará dependiendo de una infinidad de factores. Entre ellos algunos como las propiedades de la bebida, la comida que hayamos ingerido previamente, el tamaño corporal, el género, la velocidad en el consumo de la bebida, el consumo de tabaco o la edad.