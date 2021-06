Ley trans: bulos, barbaridades y teorías de la conspiración

Desde hace meses la ley trans y las idas y venidas de los borradores que se están elaborando desde el seno político del país han provocado multitud de comentarios, opiniones y críticas, y como ocurre siempre que se habla de un asunto desconocido, terminan vertiéndose bulos, mentiras y falsas afirmaciones que provocan un mayor desconocimiento sobre lo que verdaderamente aborda la ley, y sobre las problemáticas que podría plantear si saliera adelante, sin llegar a entender que se está hablando en realidad de los derechos humanos de un sector de la población.

¿Puede un hombre aprovecharse de esta ley para cambiar su género en el registro y reducir una pena de violencia de género?; ¿Puede una persona utilizarla para agredir a otras mujeres?; ¿Es en realidad una excusa para llevar al ser humano al transhumanismo?; ¿Y qué hay con el deporte, puede utilizarse para competir en ventaja? Estas son algunas de las dudas principales que pueden suscitarse dentro de algunas personas cuando oye hablar de ley trans y de la autodeterminación de género sin necesidad de ningún proceso médico pero, ¿Qué hay en todas estas afirmaciones de realidad?

Elizabeth Duval, escritora y filósofa; Eduardo Rubiño, político de Más Madrid y activista de los derechos LGTBI; Carmen García, presidenta de COGAM; Mon Sanz, psicólogue y activista de los derechos trans y Ethan Alcaraz, profesor y actor han participado en una charla sobre la ley trans para encontrar las claves que la rodean, explicar ciertos términos y desmentir los bulos que han nacido a raíz de algunas teorías en el Twitch de la Cadena SER.

¿Puede un hombre eludir un delito de violencia machista cambiando su género registral?

Para empezar, Elizabeth Duval que es la escritora del libro 'Después de lo trans: Sexo y género entre la izquierda y lo identitario' ha explicado que "evidentemente, si se ha cometido un delito no se puede eludir cambiando la mención registral de sexo, y la pena no va a modificarse por ese cambio en la mención registral". De hecho, ha explicado que más allá de los delitos de violencia machista, no existen delitos cuya pena varíe en función del sexo, y ha criticado que, cierto sector del feminismo, solo se centre en dar más años de pena de cárcel.

En referencia a las prisiones y a que un hombre pueda cambiar su género registral para entrar en una de mujeres, ha explicado que ese asunto está regulado desde la instrucción 7/2006, hace ya 15 años que es posible decidir según tu identidad de género la prisión a la que ir. "¿Por qué cuando se critica la ley trans se critican competencias que ya existen desde hace varios años?", se ha preguntado la escritora, que en este punto afirma que la nueva norma no incluye nada nuevo a lo que se lleva haciendo desde hace años. "Por eso hay tantos bulos y mentiras, no se está criticando la ley trans, sino mecanismos legales que llevan 15 años funcionando. Y el mundo no se ha acabado" ha sentenciado.

Un argumento similar al de las denuncias falsas en la violencia machista

Eduardo Rubiño también ha apuntado que todas estas suposiciones se tratan de casos "rocambolescos" y ha señalado algunas barbaridades que se escuchan entre la sociedad, como "se ha afirmado que se iban a llenar los baños de hombres con pelucas". Incluso en el caso de que existiera un acto de mala fe, señala el político, podría estar contemplado como tal y ser desestimado ante un juez. Aun así, ha señalado que le recuerda a cuando partidos de ultraderecha hacen alusión a las denuncias falsas en la violencia machista, "como si el mal uso de la ley invalide que la ley exista".

Además, piensa que es "muy difícil de creer" que un hombre vaya a pasar por todo este proceso tan duro y pesado para beneficiarse de esas supuestas cuotas políticas relacionadas con el género. Sí que se ha mostrado a favor de plantear un debate a nivel jurídico de cuál es la mejor forma de recoger la norma, pero esto es algo que no ocurre, como comenta, debido al "acoso y derribo" y de argumentos sin rigor para que la ley no saliera adelante.

¿Se utilizará la ley trans en el deporte para ganar ventaja en las competiciones?

Ethan Alcaraz, por su parte, ha querido mencionar especialmente el que las personas trans puedan participar en certámenes, concursos y competiciones deportivas dentro de su género registral. "No tenemos que plantearnos futuros inciertos, que al final no crean más que ansiedad social, y que es una completa estupidez" ha destacado, ya que un mal uso de la ley no puede, en su opinión, invalidar a quien verdaderamente la necesita, y la ha comparado con la ley del aborto.

Alcaraz es el primer hombre trans en presentarse a un certamen de belleza y representará a España en el concurso que se celebra a nivel nacional, y para él, que empiecen a darse casos como el suyo no es más que algo positivo: "Ya era hora, ¿no? De que hubiera personas trans en equipos masculinos y femeninos. No sé cómo hemos aguantado tanto". Para el profesor y actor el que haya llegado una mujer como Laurel Hubbard, la neozelandesa que representará a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio debería significar una medalla de oro para la sociedad, y debería restarse importancia a supuestos que no tienen por qué suceder, y dar espacio a personas trans en este tipo de certámenes.

Teorías de la conspiración con el término 'queer'

Además, Elizabeth Duval ha mencionado una teoría de la conspiración que se ha creado también a raíz del término 'queer' y que está totalmente degenerando el término y la lucha trans. Carmen García, de COGAM, ha explicado que, como suele suceder dentro del colectivo, todos esos términos que se utilizan para denigrarlos acaban utilizándolos para empoderarse, y este, que hace referencia a lo raro, no ha sido menos, y ha formado parte de un movimiento reivindicativo.

Duval explica que el problema que existe es que no se habla desde el término como una lucha del colectivo sino que la sociedad que utiliza esos argumentos piensa que los trans "quieren radicalizarlo todo por la vía de lo 'queer' para llevarnos al trasnhumanismo y hay que distinguir entre la genuina lucha de lo 'queer' como un corpus teórico, y esta teoría de la conspiración que se han montado es lo que ha entrado al debate". De hecho, ha señalado a muchos sectores de la ultraderecha, que al igual que utilizan la mal llamada ideología de género utilizan esta teoría para que lo trans se implante en España "lavándote el cerebro".

La ley trans busca reconocer derechos humanos

En este sentido, le psicólogue Mon Sanz ha explicado que el ser humano cuando se enfrenta a algo desconocido es normal que se creen alarmas, pero lo único que terminan provocando son ruidos que hacen que se monte un revuelo innecesario. "Toda esa alarma social es alimentada por grupos o posiciones opuestas, pero al final afecta a los derechos humanos, que es de lo que estamos hablando aquí. Que la igualdad y los derechos humanos fundamentales sean reconocidos" ha explicado.

Además, Mon Sanz ha destacado que entiende que es difícil para la población que se siente ajena entender esta lucha y todo lo relacionado con el lenguaje inclusivo, sobre todo cuando apenas existen referentes, pero al final lo importante es "crear espacios como estos para poder explicar y ver que lo que estamos diciendo no es nada del otro mundo. No estamos diciendo que los niños se hormonen, sino que todas las personas, sin importar su edad ni de donde vengan, puedan ver su identidad reconocida".