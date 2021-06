El PP se suma a la estrategia de Ciudadanos para recurrir los indultos

Aunque reconocen que va a ser difícil, en el PP estudian todas las posibilidades para poder conseguir la legitimación que les permita presentar un recurso contra los indultos ante el Tribunal Supremo. Así, el PP no se limitará a alegar que Pablo Casado es perjudicado directo al haber sido señalado por los CDR, según un informe de la Guardia Civil, sino que seguirá la estrategia que ha puesta en marcha Inés Arrimadas en su recurso ante el Tribunal Supremo.

La líder naranja ha presentado su recurso a título personal, junto al actual portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, y José María Espejo, diputados del Parlament en 2017. Según la argumentación de Ciudadanos, ellos fueron "perjudicados directos" como diputados en el Parlament y por tanto "tienen legitimidad, sin duda, desde el momento en que la sedición fue posible gracias al atropello de sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos en el Parlament de Cataluña".

Los diputados, perjudicados por el procés

Esa misma argumentación ha sido defendida este viernes por el responsable de justicia del PP, Enrique López. "Los diputados del PP en el año 2017 también tienen una legitimación para recurrir los indultos, porque sufrieron la actividad delictiva de los independentistas", ha dicho.

López se pronunciaba así minutos antes de reunirse en la calle Génova con Pablo Casado para "evaluar todas las opciones posibles para solicitar la legitimación del partido".

No obstante, sus declaraciones no destilan precisamente optimismo. "Somos conscientes de las dificultades de la legitimación activa, pero aunque haya dificultades tenemos que intentarlo. Es nuestra obligación, no podemos quedarnos con esa duda jurídica", ha añadido el responsable de justicia del PP.