El BOE publica todos los detalles del fin de la mascarillas en el exterior

Desde las 00:00 horas de este sábado 26 de junio (madrugada del viernes al sábado) deja de ser obligatorio llevar mascarilla al aire libre siempre que sea posible mantener una distancia mínima de un metro y medio, la medida fue aprobada este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario y este viernes se ha publicado en el BOE con todos los detalles.

Es el Real Decreto-ley 13/2021 por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

LO QUE DEBES SABER La sencilla regla 'dos de tres' para saber cuándo hay que llevar mascarilla a partir de ahora

El BOE oficializa los detalles sobre el uso de mascarillas que desgranó la ministra Carolina Darias:

Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

En cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de personas, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes.

Sobre este tema, la ministra Darias destacó que habrá que tener las mascarillas a mano por si no se dan esas condiciones al aire libre, pero el BOE deja fuera del decreto la obligación de llevar una mascarilla encima por si no se puede respetar la distancia de seguridad. Tampoco hace referencia a posibles multas si no se lleva el cubrebocas en el bolsillo.

Es obligatorio usar mascarilla en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, incluyendo los andenes y estaciones de viajeros, o en teleférico, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.

En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote, ni en espacios exteriores de la nave cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Es obligatorio usar mascarilla e n los eventos multitudinarios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie o si están sentados cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes.

Las obligaciones contenidas en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:

A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

En aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan, como son las instituciones para la atención de personas mayores o con diversidad funcional, las dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales u otros colectivos que reúnan características similares, siempre y cuando dichos colectivos y los trabajadores que allí ejerzan sus funciones, tengan coberturas de vacunación contra el SARS-CoV-2 superiores al 80 % con pauta completa, acreditado por la autoridad sanitaria competente. Esta última excepción no será de aplicación a los visitantes externos, ni a los trabajadores de los centros residenciales de personas mayores o con diversidad funcional.

El uso de mascarillas en centros penitenciarios en los que haya movilidad de los internos, tanto en exteriores como en espacios cerrados, se regirá por normas específicas establecidas por la autoridad penitenciaria competente.

Venta de mascarillas por unidad

El BOE también señala que la venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente solo se podrá realizar en farmacias, garantizando unas "condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto".

El BOE no contempla las peticiones de las CCAA críticas

El BOE no contempla algunas de las peticiones de las comunidades autónomas más críticas con esta desescalada de la mascarilla. Castilla y León sigue recomendando el uso de la mascarilla al aire libre incluso si hay distancia de metro y medio en la región y pedían que esta decisión se pueda "modular" de acuerdo a la situación epidemiológica de cada CCAA.

La Región de Murcia pedía a Sanidad a que incorpore al decreto los niveles de alerta para la flexibilización del uso de la mascarilla, algo que tampoco se ha incluido.

Andalucía recomienda seguir utilizándolas en ciertos espacios abiertos, y el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, recordaba que hay que llevar siempre una mascarilla con nosotros a pesar de que no sea obligatoria. "No hay evidencia científica de que la mascarilla en el bolsillo sea efectiva", decía.