Animalize21 y SergioJuradoYT, dos 'tiktokers' con millones de seguidores, mucho talento y gran dedicación

Ilusión, trabajo, compañerismo, talento. Estas son algunas de las palabras que desprenden los jóvenes Álvaro García (@animalize21) y Sergio Jurado (@SergioJuradoTY). A sus 20 y 22 años, respectivamente, ambos son creadores de contenido en diferentes redes sociales, aunque su punto fuerte' es TikTok, donde los dos tienen más de 5,5 millones de seguidores.

En una entrevista en el Twitch de Cadena SER, Álvaro y Sergio han contado cómo es ser creador de contenido, cuáles eran sus inquietudes cuando eran pequeños. También han dado su opinión sobre temas de actualidad, como la gestión de Isabel Díaz Ayuso, Eurovisión o el papel de la monarquía; para culminar el encuentro virtual con una magnífica actuación: un crossover entre Spiderman y 'la abuela' (personaje de @animalize21).

Álvaro García: " Te tiene que gustar lo que haces; y a mí me encanta"

A sus 20 años, Álvaro García estudia un grado medio relacionado con informática y redes sociales, pero nunca ha recibido formación en el mundo artístico. Este es un hecho que sorprende debido a la gran versatilidad que presentan todos sus personajes: desde "el niño de calle", hasta "la abuela", pasando por "la profesora" (todos han aparecido en escena durante la entrevista).

Eso sí, reconoce que su favorito es "el médico": "Me transformo cuando me pongo la bata y las gafas". Entre tanto personaje reconoce que hay veces que está hablando con su madre y habla como si fuera "la abuela". Así lo expresó en una entrevista anterior que concedió Álvaro en mayo, también a través del Twitch de Cadena SER.

Para él hay dos tipos de tiktokers: el tipo "fuck boy", con el que Álvaro no se identifica; y el perfil humorista, donde sí que se siente cómodo. En este rol, asegura: "Siempre me ha gustado hacer el tonto y disfrazarme con mi hermano. Entonces, decidí plasmar todos los personajes que he hecho durante mi vida en vídeos"

A la pregunta de cómo se consiguen más de 5,5 millones, el joven contesta de forma sincera: "No hay una fórmula escrita, pero siempre digo que hay varias claves fundamentales: constancia, originalidad y ganas". "Cuando haces algo que te gusta, se nota; y a mí me encanta lo que hago", comenta.

Además, reconoce que es un camino largo, que supone "muchas noches sin dormir" y "muchos madrugones para ir al colegio tras estar haciendo vídeos toda la noche". "Un vídeo de un minuto puedo tardar dos horas en grabarlo y una hora y media en editarlo", añade.

Sergio Jurado: "Se trata de constancia y tener un golpe de suerte"

"Cajero de una juguetería" era el trabajo soñado por Sergio Jurado cuando era pequeño: "Quería jugar con todos los juguetes de la tienda". Lo que él no esperaba era que llegaría a ser un referente para muchos usuarios de las redes sociales. Comenzó a los 11 años en su canal de Youtube, donde subía vídeos de 'la aplicación 'Habbo Hotel'. "Era frustrante porque subía y subía contenido y no veía resultados".

El punto de inflexión llegó durante la cuarentena. "Actualmente, vivo de esto", aclara. Se hizo muy popular en los meses más duros de la pandemia por sus vídeos de TikTok. Sobre la 'receta' para tener éxito en el campo de las redes sociales, Sergio comenta: "Cada influencer tiene sus fórmulas para triunfar. Pero, lo que sí que puedo decir es que se trata de constancia y de tener un golpe de suerte".

Muchos lo conocen por el mote de "el mejor mago de España" por sus "trucos cutres", algo que, según Sergio, no termina de gustarle, aunque no le molesta: "Hacía un directo y la gente llenaba el chat con mensajes pidiéndome que hiciera trucos de magia. Sentía que el personaje se comió a Sergio Jurado". El tiktoker también ha tenido unas bonitas palabras para sus followers:"Mis seguidores son los seres más agradecidos y buenos del mundo. Son personas que me cuidan, me apoyan y me quiere; y eso me hace feliz".

Sobre su futuro ha aclarado que sabe que "se dedica a un mundo donde el éxito es efímero", aunque le encantaría seguir en las redes sociales. También afirma que le encanta el campo de la interpretación y el doblaje, donde 'ha hecho sus pinitos' y tiene formación profesional.