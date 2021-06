La forense "no considera acreditadas" las lesiones por parte del denunciante de Iñigo Errejón

La jueza que instruye la denuncia por agresión contra Iñigo Errejón ha recibido el estudio forense que encargó para valorar la veracidad del parte de lesiones que el denunciante aportó al juzgado con el resultado de una exploración en el Hospital Universitario Moncloa. El hombre, de 67 años, durante una trifulca en Lavapiés el pasado 2 de mayo fue a Urgencias y denunció haber sufrido una fuerte patada de Iñigo Errejón que el líder de Más Madrid le lanzó tras negarse a hacerse un selfie.

El análisis médico forense, al que ha tenido acceso la cadena SER, señala que el dolor del denunciante es causa de una operación anterior y no de una patada. En el escrito, la forense argumenta por qué no hay evidencias de los efectos de un golpe: "No se considera acreditada la existencia de lesiones traumáticas agudas de 72 horas de evolución" y "no se establece presencia de lesiones traumáticas agudas, por lo que no procede realizar determinaciones forenses valorativas de lesiones". Es decir, la experta descarta que "necesite" hacer un reconocimiento médico posterior del denunciante.

El informe concluye que "se incumplen los criterios temporal, proporcionalidad, continuidad sintomática, causa probable" entre el dolor que dice tener el denunciante y una supuesta patada. La hernia que presenta el hombre, y que según su relato le habría causado la patada que recibió de Errejón, está vinculada a "factores" anteriores tales como "haber sido sometido a cirugía previa abdominal, edad por encima de la media de la vida, y de acuerdo a las imágenes remitidas, aparente debilitamiento de la pared".

El denunciante, vecino de Lavapiés de 67 años, denunció a Iñigo Errejón el pasado 2 de mayo y ratificó su versión en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid el pasado jueves 26 de junio.