El ciclista español, Marc Soler, primera baja española en el Tour de Francia tras una grave caída

El ciclista español del Movistar Team, Marc Soler, será examinado en un centro hospitalario este sábado tras sufrir un golpe en la muñeca que le ha provocado dolor y una posible lesión, según informó el equipo telefónico, tras la masiva caída que protagonizó la primera etapa del Tour de Francia 2021, celebrada entre las localidades de Brest y Landerneau sobre 197 kilómetros. Soler se vio involucrado en la caída y terminó último la jornada inaugural de la ronda gala.

El corredor catalán, Marc Soler, ha sido examinado en el hospital tras golpearse la muñeca en la caída de la primera etapa -de 27 años- entró en línea de meta a 25 minutos del primer líder del Tour, el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

"Marc Soler pasará pruebas en el hospital tras su caída en la primera etapa del Tour de Francia 2021. Principal dolor, en la muñeca. Pudo concluir la etapa (+25')", indicó el Movistar Team sobre el ciclista de Vilanova i la Geltrú, que también tuvo que abandonar el último Giro por idéntico motivo, en una de las etapas más accidentadas que se recuerdan en los últimos años en la prueba francesa.

Las pruebas ya tienen sus resultados y no han sido para nada buenas. Marc Soler se ha convertido en el primer ciclista español en tener que abandonar el Tour de Francia. El cicilista ha resultado dañado de ambos cúbitos y no podrá continuar. Además otro de los corredores envueltos en el accidente ha sido Chris Froome, del que se espera confirmación de las pruebas médicas para ver si puede continuar.

La crónica de la jornada: trono para Alaphilippe

El francés Julian Alaphilippe, ganador de la primera etapa del Tour de Francia y primer líder de la general, aseguró que luchará por mantener el maillot amarillo el mayor tiempo posible, pero que su participación "es ya un éxito".

Alaphilippe señaló que ganar esta primera etapa era su principal objetivo y que el equipo trabajó para ello a lo largo de toda la etapa.

El francés se vio implicado en la primera caída a 41 kilómetros para la meta, pero afirmó que no sufrió daños y que, "con serenidad", pudo entrar en el grupo de cabeza. El campeón del mundo no se vio afectado por la segunda, a 8 kilómetros del final.

"No escondimos nuestras ambiciones. Hemos impuesto un ritmo duro para eliminar a los 'sprinters'. Pedí al equipo que lo hiciera y que me colocara bien en la subida final. Cuando ya no me quedaban compañeros en la subida me he lanzado. Quedaba mucho (2.300 metros) pero he podido abrir hueco y aunque se me ha hecho largo he podido hacer un esfuerzo violento. Eso es lo que hace más hermosa esta victoria", dijo.

El ciclista aseguró que el maillot arcoíris, su reciente paternidad y ahora el amarillo del Tour constituyen "una locura".

"Este Tour es especial con el arcoíris, he venido pocos días después del nacimiento de mi hijo, pero sabía que venía para lograr victorias y las he logrado desde el primer día. Si me dicen hace unos años que cambiaría el arcoíris por el amarillo no lo habría creído. Estoy orgulloso. El día que pierda el amarillo, seguiré teniendo el arcoíris. No está nada mal", comentó.

"Uno de mis mayores sueños era ser campeón del mundo. Pero una vez logrado no me he parado, he querido seguir ganando. Es cierto que es un maillot que pesa, genera mucha presión, pero hay muchas carreras que ganar y he podido asumir ese estatus sin problemas, he asumido el papel que conlleva", dijo.

Ganador esta temporada de la Flecha Valona, Alaphilippe ha sido segundo en la Tirreno Adriático, en la Vuelta de Provenza, en la Strade Biache y en la Lieja-Bastona-Lieja.