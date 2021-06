"Que no tengan miedo y que se vacunen": el mensaje de Araceli, primera vacunada de España, seis meses después

Araceli Hidalgo, de 97 años, fue la primera española en vacunarse contra la Covid-19. Concretamente, recibió la dosis inicial el 27 de diciembre de 2020. Ahora, casi medio año después ha querido mandar un mensaje de esperanza para el resto de la población, a través del programa laSexta Clave.

"Hola, soy Araceli, tengo 97 años. Soy la primera que me vacuné, la primera de España. El resultado me ha ido muy bien". Así de concisas son las palabras de la 'primera de España'. "Le digo a todo el mundo que se vacune, que no tenga miedo y que se vacune".



Araceli nació en Guadix (Granada) y creció en una familia de 20 hermanos. Actualmente, tiene dos hijos, cuatro nietos y una bisnieta. Tras ser inoculada, recibió la Medalla de oro de Castilla-La Mancha. Completó la vacuna el 18 de enero, con una segunda dosis de Pfizer.