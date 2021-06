Aitana se emociona en 'La Voz Kids': "Tengo mucha suerte con la familia que me ha tocado"

La segunda noche de batallas en La Voz Kids ha dejado uno de los momentos más emocionantes de la edición. Tras la actuación de Marina, Ferrán y Xoel, Vanesa Martín decidió que el segundo siguiera en su quipo. Tras este momento, se produjo un robo: David Bisbal y su asesora, Aitana Ocaña, pulsaron el botón para seleccionar a uno de los concursantes que se habían quedado fuera del concurso.

Ambos decidieron salvar a Xoel. Al llegar al backstage, la extriunfita rompió a llorar muy emocionada al ver a joven cantante junto a sus seres queridos. "Me recuerdan mucho a mi familia y por eso estoy llorando", explicó. A esto, Bisbal le comentaba: "No llores que lloro yo también. Esto tienes que explicarlo".

"Mi padre confiaba plenamente en mí"

La intérprete de 11 razones contestó así: "Me ha recordado porque mi familia ha luchado mucho por hacerme creer que yo valgo. Mi padre confiaba plenamente en mí, pero no para que yo pasara, sino para que lo intentara. Entonces me vi reflejada en Xoel. Me vinieron muchos recuerdos y, además, los echo mucho de menos".

Rozalén también acabó llorando al pensar en sus familiares: "Yo también he tenido mucha suerte con la familia que me ha tocado. Es verdad que mi padre me dijo que terminara la carrera, pero ahora es mi fan número uno. Es muy que te eduquen en libertad y te apoyen en todo".

¿Coach de la próxima edición?

Según las informaciones publicadas por varios medios, Aitana tomará uno de los cuatro asientos en la próxima temporada de La Voz Kids. También serían nuevas incorporaciones Sebastián Yatra y Pablo López. De este modo, solo Bisbal mantendría su puesto como coach de la versión infantil del talent. Aún no se sabe qué ocurrirá con Rosario (que no formaría parte del formato por primera vez), Vanesa Martín y Melendi.