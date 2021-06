Picasso entra en el Prado

La reunión del Patronato del Museo del Prado guardaba para este lunes 28 de marzo, cuando todas las miradas están en el Thyssen y en ese acuerdo con el gobierno que no acaba de cerrarse. El pleno reunido hoy ha aceptado el depósito, durante cinco años, de un cuadro de Picasso, pintor cuya obra se encuentra en otro museo estatal, el Reina Sofía. Se trata de 'Buste de Femme 43', una obra realizada por el pintor malagueño en 1943. Esta obra ha sido donada a American Friends of the Prado Museum por la Aramont Art Collection de la familia Arango Montull.

Según declaraciones de Javier Solana, presidente del Patronato, la decisión de American Friends es una buena noticia para todos los españoles. "Un cuadro de uno de nuestros grandes genios nacionales -ha subrayado- hasta ahora en manos de una colección privada estadounidense pasa a ser de acceso público gracias a la generosidad de la familia Arango Montull y American Friends y ello nos alegra a todos los que amamos la obra de Picasso, los museos y la cultura", decía Solana en un comunicado.

La decisión llega meses después de la polémica generada por la adquisición por parte del Prado de una obra de Maria Blanchard que reabrió el debate sobre la partición de las colecciones nacionales entre el Museo Reina Sofía y el Prado. Según el Real Decreto de 1995, la partición entre las obras del Reina Sofía y el Prado es octubre de 1881, fecha del nacimiento de Pablo Picasso.

Buste de Femme 43 es una muestra de gran calidad de la respuesta de Picasso a la violencia de la II Guerra Mundial, una época en la que el artista malagueño solía pintar imágenes femeninas con rasgos deformados exagerados. La obra fue pintada en un solo día y cuenta con trazos rápidos y muy seguros, según detalla en una nota la pinacoteca. La resonancia de los tonos del fondo y la presencia del tipo femenino revelan los ecos de su gusto por lo español y su conocimiento por la tradición pictórica española.

Se suma la aceptación, por parte del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, de la donación de la obra Retrato de Felipe III de Velázquez, que tan generosamente le ha ofrecido American Friends, tras haber permanecido en depósito desde 2016. Por otro lado, durante esta sesión también se han aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2020, un año marcado por la emergencia sanitaria debido a la pandemia mundial, que se cerró con un resultado patrimonial negativo de 18,5 millones de euros.

El director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, destacó en su intervención que “el Museo ha demostrado ser capaz de superar todas las dificultades -gracias al esfuerzo conjunto de todos sus empleados- y seguir funcionando de manera ejemplar, manteniendo un elevado nivel de actividades y excelencia que ha reforzado su vínculo emocional con la sociedad española”.