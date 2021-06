Pedro Sánchez pide al Govern no "invisibilizar" a una parte de Cataluña y rechaza a Junqueras para el diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado esta mañana en la Cadena SER. La directora de 'Hoy por hoy', Àngels Barceló, y el director de 'Aquí amb Josep Cuní', Josep Cuní, le han preguntado por los asuntos más destacados de la actualidad: la evolución de la pandemia de coronavirus con el avance de la campaña de vacunación, los recientes indultos concedidos por el Gobierno a los presos del 'procés' que han quedado en libertad, el diálogo pendiente con Cataluña y el papel de la oposición después de que PP y Vox hayan roto la unidad respecto a las víctimas del terrorismo con un acto paralelo este domingo.

El rey, Sánchez y Aragonès se han reencontrado en Barcelona la pasada noche en la cena del 'Mobile World Congress'. Los mandatarios y Felipe VI han protagonizado la segunda foto tras los indultos concedidos a los presos independentistas. La entrevista se ha realizado en el estudio Toresky de Radio Barcelona y se ha emitido simultáneamente en los programas Hoy por Hoy de la Cadena SER y Aquí, amb Josep Cuní de SER Catalunya.

"La cena fue bien. Estamos dando los primeros pasos para resolver esta crisis".

"Estamos en el camino de recuperar la normalidad institucional. Cuando hablo de que la concordida es fundamental es porque la discordia puede truncar la economía".

Indultos, ¿por necesidad o por valentía?

"El PSOE siempre ha abogado por devolver a la política esta crisis. Para restaurar la convivencia lo útil es el perdón. Es importante avanzar. El mensaje de los indultos se traslada al conjunto de la ciudadanía de que queremos avanzar y superar la crisis".

"En un pasado fue la aplicación del artículo 155. Creo que ahora lo útil para avanzar en la solución de esta crisis es el indulto. Las medidas de gracia son convenientes".

"Hubiese indultado igual con independencia de los votos de ERC".

Aznar y la guerra de Irak

"El PP está haciendo la oposición más furibunda de Europa. Ha puesto en cuestión nuestra calidad democrática, no reconoce la legitimidad del Gobierno".

"Se hace poca justicia el señor Aznar así mismo. Ganó las elecciones en 1996 invocando a Azaña, haciendo pactos con el nacionalismo vasco y catalán y reivindica una figura que no es tal".

"Aznar lo primero que tendría que hacer es pedir perdón por meter a España en la guerra de Irak y ser más justo con la democracia española".

"Aznar representa un pasado al que, lamentablemente, ha vuelto al PP"

¿Participará Junqueras en la mesa de diálogo?

"Es una mesa entre gobiernos. Junqueras tiene todavía años de inhabilitación. El acuerdo es entre gobiernos".

"El diálogo hay que plantearlo siendo gradualista en los pasos que hay que tomar. Lo importante es sentarnos y trabajar sobre las cuestiones de puntos de acuerdos. Diré -sobre el referéndum- que más allá de la cuestión territorial, hay cosas en las que estamos de acuerdo: compartimos la concepción de una sociedad igualitaria de género. Construyamos a partir de lo que nos une. Hay demandas del nacionalismo de la última década como inversiones en las que nos podemos encontrar. Cataluña tiene que hablar ahora con Cataluña. No se puede invisibilizar a una parte de Cataluña que no es independentista".

Autodeterminación en Cataluña, ¿qué cabe en la ley?

"No se pide que cambien los ideales, pero sí respetar la legalidad democrática. Dentro de la Constitución hay muchas cosas que se pueden hacer. No se le puede pedir a la ciudadanía que diga si es española o catalana si siente las dos identidades".

"Los indultos no fueron solo por los políticos, sino por la ciudadanía catalana porque los necesitamos. Me gustaría que Cataluña dijera eso también a la parte no independentista".

"En la ley cabría un acuerdo. ¿Por qué vamos a situarles el problema? Eso demostraría la incapacidad de la política. Si vivimos juntos, tenemos que decidir juntos. Lo realista dentro del diálogo es aproximarse en los puntos en los que estamos de acuerdo".

¿Le preocupa una moción de censura"

"Es como que toca cada mes de septiembre una moción de censura de la ultraderecha. Demuestra una enorme frustración".

Sobre el apoyo de Ciudadanos a una eventual moción: "Ciudadanos tendrá que reevaluar su posición. Si es de centro no tiene sentido que pacte solo con la derecha y con la ultraderecha. Tenemos un anacronismo en el liberalismo en nuestro país".

El Consejo de Ministros aprueba este martes la ley trans

Pedro Sánchez ha confirmado que este martes el Consejo de Ministros aprueba la ley trans: "El compromiso del Gobierno es inequívoco".

"Lo que necesitamos es la máxima seguridad jurídica. Y debemos acompañarlo de leyes de igualdad y preservar ese equilibrio".

"La ley LGTBI salvaguarda el equilibrio de derechos y libertades".

"Es peligroso identificar a las sociedades con sus gobiernos. Conocí al alcalde de Budapest que respeta los derechos LGTBI. El compromiso de Europa con Hungría debe reforzar los lazos para revertir la tendencia de Orban".

Evolución de la pandemia

"La incidencia es la más baja desde agosto. La presión hospitalaria también es la más baja desde agosto. Y esto es gracias a la vacuna. Necesitamos continuar y acelerar la vacunación. Somos el país en junio que más porcentaje de vacunación diaria en Europa. El trabajo de los sanitarios y de la ciudadanía por su compromiso por vacunarse es para destacar".

"Aplicar a los turistas británicos que vayan a Baleares las mismas condiciones. Por lo tanto, anuncio que necesitarán un certificado de vacunación de pauta completa o PCR negativa. Lo aplicaremos en un plazo de 72 horas".

"Habrá una Conferencia de Presidentes a finales de julio en Salamanca".

¿Crisis de Gobierno?

"No es una prioridad el cambio de Gobierno. Ahora lo prioritario es la vacunación y la preocupación de la ciudadanía. Los políticos tenemos que empatizar con las necesidades y las urgencias. Por eso es necesario reivindicar la convivencia para recuperar la economía y las oportunidades de los jóvenes".

"Imagínese si no hubiésemos formado Gobierno justo antes de comenzar la pandemia. La legislatura empezó hace ya unos cuantos meses".

"Está siendo una legislatura intensa. Hemos vivido un año durísmo y me hubiese gustado que la oposición hubiera arrimado más el hombro".

¿Mantiene contacto con Pablo Iglesias?

"Hablo con él, aunque no manera habitual. Mantenemos una relación cordial".

"El partido de la Selección de esta tarde me pillará trabajando pero lo pondré de fondo. Va a ganar España 2-0".