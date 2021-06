Fernando Simón: "Las personas mayores de 65 años no tienen que seguir teniendo miedo"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, comparece en rueda de prensa para analizar la evolución del coronavirus en España donde ha subido la incidencia en cinco puntos según el documento publicado por Sanidad (registra 10 muertes y 10.179 nuevos contagios durante el fin de semana), que a partir de este martes contará con un apartado donde se conocerá la incidencia según los grupos de edad. "Cuando vamos a valorar la situación según los grupos y vacunados y no vacunados vemos que son los grupos de no vacunados los que tienen un incremento real de la transmisión (...) Entre los vacunados observamos una letalidad del 0,2%", ha señalado. Según Simón, Los vacunados mantienen tendencias descendentes".

Simón ha recordado que "hay que mantener medidas" respeto a la relajación dada este fin de semana donde se ha dejado de utilizar mascarilla en exteriores. "No es obligatorio, la gente que considere que todavía puede haber algún riesgo a su alrededor obviamente está más que bienvenida a utilizarla, debemos de ser todos conscientes de que aunque en exteriores los riesgos se han reducido eso no quiere decir que no se pueda seguir utilizando la mascarilla. En interiores tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo los grupos de personas que no estén vacunados", ha explicado. En este sentido, y tras analizar lo sucedido en Mallorca con el brote de COVID entre estudiantes tras los viajes de fin de curso, el director del CCAES ha subrayado que "el control de la pandemia no tiene que ver solo con el sistema sanitario" ya que "si tenemos incidencias muy altas en jóvenes, esos datos aumentarán".

"Nuestra población mayor está vacunada y está bien vacunada. Somos uno de los países que estamos consiguiendo una de las coberturas mayores en los más vulnerables. Lo primero que hay que transmitir a las personas mayores de 65 años es que no tienen que seguir teniendo miedo. Es cierto que hay un 10% de personas que pueden no llegar a inmunizarse. Si conseguimos mantener un mínimo de 'etiqueta' en sus relaciones con los más jóvenes... si los más jóvenes que hayan podido estar expuestos a situaciones de riesgo entienden que cuando se relacionen con personas mayores y más vulnerables tienen que tener cuidado y seguir usando la mascarilla, distancia e higiene de manos. Si mantenemos un mínimo de 'etiquetas', no tiene que ser super escrupulosa, tenemos que empezar a entender que esto no va por un segundo de cruzarse con alguien en una calle, no va a ser eso lo que implique transmisión. Pero si mantenemos ese mínimo yo creo que podemos evitar que ese grupo pequeño de vacunados pero no inmunizados que quedan dispersos por la geografía española se lleguen a infectar. El mensaje tiene que ser claro, cuando una persona se vacuna, su riesgo se reduce de forma drástica, el riesgo de infección baja enormemente, la probabilidad de infectarse es una décima parte de la que tenía antes de que la vacuna surtiera su efecto. Mensaje de tranquilidad, las cosas han cambiado mucho para las personas mayores, los riesgos son muy diferentes, pero tienen que hacer entender a los jóvenes que ellos no están vacunados todavía", ha destacado Simón.

El 'megabrote' de los viajes de fin de curso

Ante las fiestas de fin de curso que ha provocado un 'megabrote' de COVID ha señalado que era lo "lógico" y "esperable". "Afortunadamente, son grupos en lo que, aunque el virus un impacto en la salud, es pequeño en comparación con los grupos que hemos conseguido vacunar", ha concretado Simón. Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, ha añadido que "creemos que no es justo estigmatizar este grupo de población". Han tenido un comportamiento ejemplar en su inmensa mayoría durante toda la pandemia, desde el comienzo teniendo gestos de solidaridad hacia los más desfavorecidos y luego con su comportamiento durante estos meses que son especialmente duros a esas edades. La clave está en que a partir de ahora deberíamos de tener en cuenta quién está vacunado y quién no, la transmisión cada vez va a ser más complicada con la vacunación y va a infectar a quien puede y no a quien quiere", ha continuado.

El director del CCAES ha señalado que este brote producido en Mallorca "no está teniendo un impacto enorme en la incidencia global" aunque ha señalado que "sí representa un porcentaje del 2,5% de los casos de los últimos 14 días y el 5% de los casos de los últimos siete días". En cuanto a los datos, han señalado que hay 5.126 viajeros y faltan por regresar 470. Entre ellos hay 1.167 casos positivos y 4.796 personas se encuentran en cuarentena. "Ha implicado a una población de territorios distintos de dentro y fuera de España. Tenemos el caldo de cultivo perfecto para que se origine un brote. Muchos orígenes geográficos con presencia de distintas variantes y eventos masivos con poco control que pueden generar situaciones de transmisión. No es la primera vez que pasa", ha comentado Simón. Ante la posibilidad de que sus familiares puedan contagiarse, Fernando Simón ha explicado que la mayoría de los padres tienen entre 45 y 55 años por lo que "hay un porcentaje importante de estos grupos de edad vacunados con una dosis, no tantos con dos dosis. Así que podría haber algún caso de contagio comunitario".

La vacunación y la variante delta

Silvia Calzón, que ha acompañado a Simón en la rueda de prensa, ha recordado que este domingo se ha cumplido seis meses desde el inicio de la campaña de vacunación "más compleja a la que nos hemos enfrentado". "Sabíamos que habría incertidumbre e incidencias, pero sin embargo tanto la planificación como el trabajo conjunto ha hecho posible que hayamos ido cumpliendo todos los objetivos. Cerramos este primer semestre con más de la mitad de la población española con al menos una dosis y más de un tercio con la pauta completa", ha valorado. Asimismo, Calzón ha destacado que "en las últimas ocho semanas se han puesto más de 24 millones de dosis de vacunas" y que este martes "probablemente" se alcance una cifra superior a los 40 millones de dosis administradas. "Por cuarta semana consecutiva volvemos a superar el umbral de los tres millones de dosis por semana. Se alcanza un 35% de la población con pauta completa, nos colocaríamos en la mitad del objetivo previsto para el 30 de agosto. Esta semana se prevé un récord de llegada de dosis con más de seis millones", ha añadido.

Por su parte, Simón ha señalado que "no todos los vacunados se inmunizan, por eso hay cierto riesgo a que se contagien". "Por eso mantenemos la idea de que hasta que no se consigan las coberturas deseadas con la pauta completa tenemos que seguir mantienen las medidas sanitarias. Tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. La variante delta podría ser más transmisible y que podría escapar parcialmente a la vacuna cuando no se han puesto las dos dosis", ha explicado Simón que también ha señalado que la información que se maneja de esta variante no es del todo concluyente ya que "todavía tenemos datos que no tienen una fiabilidad del 100%". En España, la variante delta está "subiendo en presencia", ha concretado: "Tenemos una presencia de entre el 3% y el 4% pero con variabilidad entre comunidades autónomas. Algunas no han detectado ningún caso y otras podrían estar en torno al 15%. El aumento de la incidencia que estamos viendo todavía no está asociado a la variante delta, sino a que tenemos poblaciones no inmunes entre las que está circulando el virus".